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बलरामपुर PWD के मुख्य सचिव ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण, स्लो वर्क करने वाले ठेकेदारों को मिला नोटिस

बलरामपुर PWD ( ETV Bharatt )

बलरामपुर: लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बलरामपुर सहित 4 जिलों का दौरा कर सड़क पुल पुलिया सहित अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया. सचिव मुकेश बंसल ने 4 जिलों में सड़कों, पुल-पुलियों, कॉलेजों, अस्पताल और अन्य निर्माण एवं संधारण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता को मौके पर जाकर चेक किया. सचिव ने जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में विभिन्न निर्माण स्थलों पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता परखी तथा अधिकारियों और ठेकेदारों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए.





लापरवाही पर नोटिस और ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार और सड़क संधारण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने, बैंक गारंटी राजसात करने तथा सुधार नहीं होने पर ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए. सचिव ने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी, गुणवत्ता मानकों के पालन और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया.