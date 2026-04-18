बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा

बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा
बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 58 सड़कों की स्वीकृति मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 9:46 AM IST
बलरामपुर: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत 58 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम भवन में आयोजित किया गया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा गया. योजना के फेस 4 में बचे बसाहटों को बारह मासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 58 सड़कों की स्वीकृति मिली है. लगभग 142 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन सड़कों का शिलान्यास और भूमिपूजन शुक्रवार को किया गया. इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और विकास को नई गति मिलेगी.
गांवों को जोड़ने बारहमासी सड़कें
जिले में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बारह मासी सड़कों के माध्यम से गांवों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्षभर सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा और विकास को और ज्यादा गति मिलेगी.
58 सड़कों का 142 करोड़ की लागत से निर्माण
PMGSY के कार्यपालन अभियंता सच्चिदानंद ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2025 -26 में फेस 4 के प्रथम चरण में कुल 58 सड़कों का निर्माण स्वीकृत हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 142.55 किलोमीटर एवं लागत लगभग 140.8 करोड़ है. इन सड़कों के निर्माण से 58 नवीन बसाहटें अब पक्की सड़कों से जुड़ेंगे जिससे वर्ष भर आवागमन सुगम होगा.
एक्जक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि बलरामपुर जिले को जनमन योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में भी 116 सड़कें मिली थी. उसका भी कार्य अब पूर्णता की ओर है. इंजीनियर ने कहा कि सड़क निर्माण में ठेकेदार यदि किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसके लिए उनका अमला तत्पर है. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि यदि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में उन्हें लापरवाही नजर आती है तो वे फोन कर शिकायत कर सकते हैं.
नए तालाब निर्माण की स्वीकृति
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नवा तरीया आय का जरिया मनरेगा योजना अंतर्गत विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत सरीमा एवं विकासखंड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत रजखेता को नवा तरीया निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश दिया गया.