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बलरामपुर: नेपाल सीमा के पास 11 लाख की नशीली दवाएं बरामद, तीन ड्रग्स स्मगलर गिरफ्तार

प्रशासन ने तस्करों के मंसूबों पर फेरा पानी: उन्होंने बताया कि एसएसबी 9वीं बटालियन, ड्रग इंस्पेक्टर सुमीत वर्मा एवं थाना हर्रैया पुलिस की टीम ने महादेव बांकी और खरवन बांध क्षेत्र में नाकाबंदी की थी. इस कार्रवाई के दौरान एक महिंद्रा पिकअप लोडर को रोका गया, जिसकी सघन तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं मिलीं. वाहन में अल्प्राजोलाम, ट्रामाडोल और कोडोडेक्स कफ सिरप जैसी नशीली दवाएं अवैध रूप से परिवहन की जा रही थीं. मौके से कुल 35 बॉक्स दवाएं बरामद की गईं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 11,47,057 रुपये आंकी गई है.

बलरामपुर: भारत-नेपाल सीमा के पास एसएसबी, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद की है. प्रशासन एवं एसएसबी की टीम ने नशीली दवाओं से लदी एक पिकअप गाड़ी को पकड़कर तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. तुलसीपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने गुरुवार को बताया कि नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के विरुद्ध यह एक बड़ी सफलता है. यह संयुक्त छापेमारी बुधवार से शुरू होकर गुरुवार तक लगातार जारी रही, जिसमें अवैध दवाओं का जखीरा पकड़ा गया.

तीन तस्करों की गिरफ्तारी: छापेमारी के दौरान वाहन में सवार गोविंद सोनी, आकाश कुमार श्रीवास्तव और ड्राइवर कपिल जायसवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. सुरक्षा एजेंसियों ने मौके से दवाओं के 05 नमूने भी सुरक्षित किए हैं ताकि उनका लैब में वैज्ञानिक परीक्षण कराया जा सके. जिलाधिकारी विपिन जैन ने गुरुवार को बताया कि यह प्रवर्तन कार्रवाई लगातार 12 घंटे से अधिक समय तक चली और अपराधियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम तथा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी: जिला प्रशासन ने साफ किया है कि विस्तृत जांच के उपरांत दोषियों के खिलाफ और भी कड़ी विधिक कार्यवाही की जाएगी. जनपद प्रशासन द्वारा नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरंतर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जिससे इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके. जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए मामले की गहन जांच कराई जा रही है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा: प्रशासन की इस मुस्तैदी से सीमा पार सक्रिय तस्करी समूहों में खलबली मच गई है. पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि बरामद पिकअप को सीज कर दिया गया है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. सुरक्षा बलों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाना और तस्करी के इन रास्तों को पूरी तरह बंद करना है. आने वाले दिनों में सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और एसएसबी का यह समन्वय और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेगा.

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