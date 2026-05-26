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बलरामपुर पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, लाखों के आभूषणों से भरा बैग वापस पहुंचाया

बलरामपुर जिले की लालिया थाना की पुलिस ने एक ऐसी ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

Balrampur Police
लावारिस मिले लाखों के आभूषणों से भरा बैग पुलिस ने लौटाया. (फोटो सोर्स- पुलिस मीडिया सेल.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 12:51 PM IST

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बलरामपुर: उतर प्रदेश की पुलिस की कार्य शैली पर समय-समय पर भले ही उंगलियां उठती रही है, लेकिन बलरामपुर जिले की लालिया थाना की पुलिस ने एक ऐसी ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

मिली जानकारी के अनुसार थाना ललिया क्षेत्रांतर्गत चौकी मथुरा बाजार के प्रानपुर मार्ग पर एक बैग लावारिस अवस्था में पड़े होने की सूचना एक राहगीर द्वारा चौकी मथुरा बाजार पर दी गई.

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लाखों के आभूषणों से भरा बैग पुलिस ने लौटाया. (फोटो सोर्स- पुलिस मीडिया सेल.)

सूचना प्राप्त होते ही चौकी प्रभारी मथुरा बाजार उपनिरीक्षक प्रतीक पाण्डेय द्वारा तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बैग को कब्जे में लेकर जांच की गई.

बैग खोलकर देखने पर उसमें लगभग 5 लाख रुपये के सोने एवं चांदी के आभूषण तथा 9 हजार नगद और कपड़े सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए. उसके बाद पुलिस ने बैग के स्वामी की तलाश शुरू की.

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बलरामपुर पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल. (फोटो सोर्स- पुलिस मीडिया सेल.)

बैग में मिले दस्तावेज़ों के आधार पर ज्ञात हुआ कि बैग राजेश गुप्ता पुत्र शिवकुमार निवासी नारायणजोत, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती का है. पुलिस ने सोशल मीडिया एवं दूरभाष माध्यम से संपर्क स्थापित कर राजेश गुप्ता को सूचित किया.

राजेश गुप्ता ने बताया कि अपनी पत्नी पिंकी उर्फ आरती देवी के साथ अपने ससुराल से मोटरसाइकिल द्वारा घर वापस जा रहे थे.

यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल से बंधा बैग रस्सी टूट जाने के कारण रास्ते में गिर गया था. थाना ललिया प्रभारी संतोष मिश्रा द्वारा इस मामले के संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचित कर प्राप्त निर्देशन में राजेश गुप्ता एवं उनके परिजनों को बुलाकर बैग में रखे सामान का पूर्ण सत्यापन कराया गया. उसके बाद समस्त सामान उनके सुपुर्द किया गया.

अपने खोए हुए कीमती सामान को सुरक्षित वापस पाकर राजेश गुप्ता एवं उनके परिजनों द्वारा थाना ललिया पुलिस टीम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया. वहीं पुलिस द्वारा 5 लाख के आभूषण और नकदी रुपए वापस किए जाने की हर तरफ चर्चा है.

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