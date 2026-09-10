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''दहेज के लिए मेरी बेटी को मारकर तालाब में डाला'', पोस्टमार्टम रुम के बाहर फूट-फूटकर रोने लगा पिता

एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं. पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है. उज्ज्वल तिवारी की रिपोर्ट.

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दहेज के लिए मेरी बेटी को मारकर तालाब में डाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
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बलरामपुर: सनावल थाना इलाके के तालाब से नवविवाहिता का शव बरामद हुआ. जिस जगह से शव मिला है वहां से थोड़ी ही दूरी पर मृतक महिला का ससुराल है. पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस एफएसएल टीम भी मौके से सबूत जुटाने में जुटी है. जांच अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चलेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमार्टम रुम के बाहर फूट-फूटकर रोने लगा पिता

मृतक महिला के पोस्टमार्टम के लिए तीन डॉक्टरों की टीम को लगाया गया. मौके पर तहसीलदार और पुलिस के साथ परिजन भी मौजूद रहे. पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बेटी को दहेज के लिए उसके पति ने पहले भी कई बार मारा पीटा है. उसे शक है कि उसने ही उसकी बेटी को मारकर तालाब में फेंक दिया है. पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को दहेज के लिए लगातार पति प्रताड़ित कर रहा था. उसकी बेटी से दहेज में वाशिंग मशीन लाने की बात कही जा रही थी. पिता ने बताया कि वो दशहरा के आस पास बेटी के ससुराल वाशिंग मशीन पहुंचाने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ये सबकुछ हो गया.

दहेज के लिए मेरी बेटी को मारकर तालाब में डाला (ETV Bharat)

पहले भी दो बार मेरी बेटी के साथ उसका पति मारपीट कर चुका था. दहेज में फ्रिज और वाशिंग मशीन देने की मांग वो लोग कर रहे थे. फिलहाल हमारे पास पैसा नहीं था हम दिवाली तक देने की सोच रहे थे: गंगा यादव, पिता


3 डॉक्टरों की टीम ने किया पीएम

नवविवाहिता मृतिका संगीता यादव के शव का 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया. इस संबंध में रामानुजगंज शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर कनित जो पीएम टीम शामिल थे, उन्होने कहा कि हमारी फाइनल रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तैयारी होगी.

जांच अधिकारी का बयान

इस संबंध में सनावल थाना प्रभारी बृजलाल भारद्वाज ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पीएम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

दहेज हत्या से जुड़ी घटनाएं

5 मई 2026: जीपीएम में विवाहिता का शव कुएं से बरामद किया गया. दहेज हत्या के आरोप में पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

26 मार्च 2023: भिलाई में नविवाहिता की मौत के बाद छावनी पुलिस ने ससुराल पक्ष पर एफआईआर दर्ज कर पति, सास-ससुर और जेठ जिठानी को गिरफ्तार किया गया.

19 अगस्त 2019: तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नवाडीह पाली में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए महिला की हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया.

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