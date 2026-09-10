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''दहेज के लिए मेरी बेटी को मारकर तालाब में डाला'', पोस्टमार्टम रुम के बाहर फूट-फूटकर रोने लगा पिता

बलरामपुर: सनावल थाना इलाके के तालाब से नवविवाहिता का शव बरामद हुआ. जिस जगह से शव मिला है वहां से थोड़ी ही दूरी पर मृतक महिला का ससुराल है. पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस एफएसएल टीम भी मौके से सबूत जुटाने में जुटी है. जांच अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चलेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमार्टम रुम के बाहर फूट-फूटकर रोने लगा पिता

मृतक महिला के पोस्टमार्टम के लिए तीन डॉक्टरों की टीम को लगाया गया. मौके पर तहसीलदार और पुलिस के साथ परिजन भी मौजूद रहे. पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बेटी को दहेज के लिए उसके पति ने पहले भी कई बार मारा पीटा है. उसे शक है कि उसने ही उसकी बेटी को मारकर तालाब में फेंक दिया है. पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को दहेज के लिए लगातार पति प्रताड़ित कर रहा था. उसकी बेटी से दहेज में वाशिंग मशीन लाने की बात कही जा रही थी. पिता ने बताया कि वो दशहरा के आस पास बेटी के ससुराल वाशिंग मशीन पहुंचाने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ये सबकुछ हो गया.

दहेज के लिए मेरी बेटी को मारकर तालाब में डाला (ETV Bharat)