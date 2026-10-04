ETV Bharat / state

बलरामपुर में सब्जियों के बाड़ी में अवैध रूप से गांजे की खेती, पुलिस ने छापेमारी कर पौधे किए जब्त

सब्जी बाड़ी के बीच आरोपी कर रहा था गांजे की खेती ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की खेती का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. खेत में अवैध रूप से लगाए गए गांजा को भी जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मामला बरियो चौकी इलाके का है.

सब्जियों के बाड़ी में अवैध रूप से गांजे की खेती

पुलिस, राजस्व और वन विभाग की समन्वय बैठक में नशे के खिलाफ कार्रवाई और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा हुई थी. इसी कड़ी में हल्का पटवारी ने पुलिस को खुखरी गांव में गांजा की खेती होने की सूचना दी. पुलिस की छापेमारी और गिरदावरी के दौरान ग्राम खुखरी रखैतपारा निवासी कबीर साय टेकाम के द्वारा अपने कब्जे की भूमि पर गांजा की खेती मिली.

बलरामपुर में सब्जियों के बाड़ी में अवैध रूप से गांजे की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

112 पौधे जब्त

सब्जी बाड़ी के बीच में गांजा का पौधा पाए जाने के बाद संदेही कबीर साय को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया. उसने अपने खेत में मादक पदार्थ गांजा के पौधों का रोपण करने का जुर्म कबूल किया है. आरोपी के बाड़ी की विधिवत तलाशी लेकर छोटे-बड़े करीब 112 पौधे बरामद हुए हैं.

गवाहों के समक्ष विधिवत पौधों की गिनती कराकर पंचनामा तैयार किया गया. इसके बाद आरोपी कबीर साय टेकाम को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.- अलेक्सियूस टोप्पो, SDOP कुसमी

करीब 3 लाख 50 हजार कीमत

बरामद मादक पदार्थ गांजा के कुल 112 नग पौधे का वजन करीब 36 किलोग्राम है. इसकी अनुमानित कीमत तीन लाख पचास हजार रूपए आंकी गई है.