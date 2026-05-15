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फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी हासिल की, सीआरपीएफ से हआ बर्खास्त, आरक्षक को बलरामपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

बलरामपुर पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

BALRAMPUR POLICE
बलरामपुर क्राइम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 1:22 PM IST

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Updated : May 15, 2026 at 2:30 PM IST

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बलरामपुर: फर्जी दस्तावेज के आधार पर निवास प्रणाम पत्र बनवाकर सीआरपीएफ में नौकरी पाने के आरोपी आरक्षक को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी पुलिस कर रही है.

फर्जी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी

जानकारी के मुताबिक 204 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, करनपुर जगदलपुर में पदस्थ कॉन्स्टेबल सुमित ने तहसील कार्यालय बलरामपुर से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अपना फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाया था. आरोपी ने विशाल सोनी के शैक्षणिक दस्तावेजों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों में कूटरचना कर सुमित सिंह के नाम का उल्लेख कर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया. जिसके बाद उसका निवास प्रमाण पत्र बन गया. इसी प्रमाण पत्र के आधार पर सीआरपीएफ में उसकी नौकरी लगी. लेकिन बाद में मामले का खुलासा होने पर उसे सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया. आ्ररोपी आरक्षक पर मामला भी दर्ज किया गया.

बलरामपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी बर्खास्त आरक्षक गिरफ्तार

बलरामपुर जिले के एडिशनल एसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 28 अप्रैल को बलरामपुर तहसीलदार ने आवेदन दिया और बताया कि आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपना निवास प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बनाया और उसके आधार पर सीआरपीएफ कोबरा में नौकरी कर रहा है. तहसीलदार के आवेदन के आधार पर थाना बलरामपुर में धारा 318, 336, 319, 340, 61, 338 बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

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Last Updated : May 15, 2026 at 2:30 PM IST

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