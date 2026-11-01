बलरामपुर में मां पर हमला करने वाला बेटा गिरफ्तार, घरेलू विवाद में कुदाली से किया वार
कलयुगी बेटे को कुसमी थाना पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया, मां की हालत गंभीर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 8:05 PM IST
बलरामपुर: पुलिस ने मां पर हमला करने के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी मां की हत्या करने के इरादे से उसके सिर पर कुदाली से वार कर घायल कर दिया था. मामला कुसमी थाना क्षेत्र का है.
घरेलू विवाद में किया हमला
दरअसल कुसमी थाना इलाके के ग्राम डायनटोली में घरेलू विवाद को लेकर कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां पर कुदाली से प्राणघातक हमला कर दिया. सूचना के बाद पुलिस ने बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर आरोपी बेटे को जेल भेज दिया गया है.
मां की हालत गंभीर
प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम प्रार्थिया बिफती उरांव उम्र 55 वर्ष दीपावली त्यौहार से पहले घर में अपने घर में लिपाई-पोताई कर रही थी. इसी दौरान उसका बेटा गोविन्द बेक घरेलू बात को लेकर उनके साथ गाली गलौज और विवाद करने लगा. गुस्सा इतना बढ़ा कि जान से मारने की नियत से घर में रखे कुदाली (कुदरा) से उसने अपनी मां के सिर पर दो-तीन बार वार कर दिया.
ग्रामीणों ने दी सूचना
सिर पर गंभीर चोट लगने से प्रार्थिया खून से लथपथ होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी. वारदात के बाद ग्रामीणों की सहायता से डायल-112 के माध्यम से पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी लाकर उपचार के लिए भर्ती कराया गया.
आरोपी सलाखों के पीछे
इस संबंध में कुसमी थाना प्रभारी सुभाष कुजूर ने कहा कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कुसमी में धारा 109(1) बीएनएस के तहत FIR विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान एफएसएल सीन ऑफ क्राइम यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्यों के साथ कुदाली भी जब्त की गई. प्रकरण में आरोपी गोविंद बेक निवासी रामनगर कुसमी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.