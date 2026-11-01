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बलरामपुर में मां पर हमला करने वाला बेटा गिरफ्तार, घरेलू विवाद में कुदाली से किया वार

बलरामपुर में मां पर हमला करने वाला बेटा गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: पुलिस ने मां पर हमला करने के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी मां की हत्या करने के इरादे से उसके सिर पर कुदाली से वार कर घायल कर दिया था. मामला कुसमी थाना क्षेत्र का है.

घरेलू विवाद में किया हमला दरअसल कुसमी थाना इलाके के ग्राम डायनटोली में घरेलू विवाद को लेकर कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां पर कुदाली से प्राणघातक हमला कर दिया. सूचना के बाद पुलिस ने बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर आरोपी बेटे को जेल भेज दिया गया है.