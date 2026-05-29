फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी का खेल, पुलिस की पूछताछ में हुआ ये बड़ा खुलासा
बलरामपुर पुलिस ने इस मामले में अब तक चार आरोपी को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 29, 2026 at 6:18 PM IST
बलरामपुर: फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर केंद्रीय बल में नौकरी पाने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सीआरपीएफ में नौकरी पाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
बलरामपुर तहसीलदार ने थाने में फर्जी निवास प्रमाण जारी कराने के मामले की शिकायत की थी. उन्होंने बताया था कि 204 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, करनपुर जगदलपुर में पदस्थ कांस्टेबल सुमित सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया. उसने तहसील कार्यालय बलरामपुर से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए विशाल सोनी के दस्तावेज निकाले. फिर कूटरचना कर सुमित पिता अचल सिंह के नाम का जिक्र कर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन देकर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करवाया.
विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था केस
बलरामपुर तहसीलदार की शिकायत के बाद जांच की गई. आरोपी सुमित, जो राजस्थान के ग्राम रूँध थाना मनिया जिला धौलपुर का है और अन्य आरोपी के विरुद्ध थाना बलरामपुर में धारा 318 (2), 319 (2), 336 (3), 338, 340 (2), 61 (2)(a) बीएनएस एवं 66 (सी), 66 (डी) आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर जांच की गई.
एक आरोपी पहले हुआ था गिरफ्तार
राजस्थान के धौलपुर जिले के रहने वाला आरोपी सुमित सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य के कोटे का अवैध लाभ लेकर वर्ष 2023 में सीआरपीएफ में एसएससी के माध्यम से भर्ती हुआ था, जिसे कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
फर्जी निवास बनाने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार
कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से निवास प्रमाण पत्र जारी करवाने वाला मुख्य आरोपी विवेक सिंह तोमर है. वह मध्यप्रदेश के मुरैना जिले का है. वहीं अन्य आरोपी आकाश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
पुलिस जांच में हुए अहम खुलासे
आरोपी विवेक सिंह तोमर ने खुद भी डोंगरगढ़ से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र बनवाया है. आकाश शर्मा ने अपना नाम बदलकर तुकेश्वर पिता भोजराम निवासी पुलिस लाइन के पीछे बलरामपुर के नाम से फर्जी आधार कार्ड, पेन कार्ड बनाया. वहीं दीपक चौरसिया निवासी बलरामपुर के शैक्षणिक दस्तावेज में छेड़छाड़ कर तूकेश्वर पिता भोजराज का नाम जोड़कर तहसील कार्यालय बलरामपुर से निवासी प्रमाण पत्र बनवाया था.
कूटरचित दस्तावेज के जरिये बन रहा था निवास प्रमाण पत्र
अवैध तरीके से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवाने वाले आरोपी ओमप्रकाश चंद्रवंशी ने पूछताछ में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अलग अलग व्यक्तियों के नाम से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काम दिया जाता था. प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4-5 हजार रुपये लिए जाते थे. ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सिटीजन आइडी बनाकर अलग अलग व्यक्तियों के दस्तावेज डाउनलोड कर उसमें एडिट किया जाता था. फिर जिनके नाम से प्रमाण पत्र बनवाना हो, उनका नाम ऐड करके ऑनलाइन आवेदन जमा कर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करा लिया जाता था. आरोपी के कब्जे से घटना में उपयोग किया गया कंप्यूटर सिस्टम जप्त किया गया है.
छत्तीसगढ़ का फर्जी निवास बनवाकर पा रहे नौकरी
जांच में यह सामने आया कि अन्य राज्य के व्यक्ति अवैध लाभ प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं. कुछ लोग केंद्रीय पुलिस बल में भर्ती हुए हैं या भर्ती होने का प्रयास किया जा रहा है.
डोंगरगढ़ तहसील से भी जारी कराया गया है फर्जी निवास
जांच के दौरान पाया गया कि बलरामपुर तहसील कार्यालय के अतिरिक्त डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय से भी ऐसे लगभग 20-25 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है. इसका उपयोग कर छत्तीसगढ़ राज्य के कई गैर निवासी केंद्रीय आर्म्स पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ में भर्ती हुए हैं,जिसकी पतासाजी कर कार्यवाही की जाएगी.