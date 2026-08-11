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रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में वन रक्षक पर जानलेवा हमला, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार

बलरामपुर: रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक पर हमले के मामले में पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत वन वाटिका जंगल से अवैध तरीके से पेड़ कटाई कर लकड़ी लेकर जा रहे पति पत्नी को वन रक्षक ने रोका. इससे नाराज पति पत्नी ने वन रक्षक पर ही लट्ठ से हमला कर दिया. वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत दोनों आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

लकड़ी चोरी कर रहे पति पत्नी ने वन रक्षक पर किया हमला

रामानुजगंज वन वाटिका में मंगलवार सुबह वन विभाग का कर्मचारी पिंटू मालाकार अपनी ड्यूटी करते हुए वन वाटिका जंगल में गश्त कर रहा था. उसी दौरान एक महिला और पुरुष वन वाटिका के पास जंगल से सागौन लट्ठा चोरी कर लाते दिखे. वन आरक्षक ने रोक कर पूछताछ की. आरोपी मनोज भुईया और उसकी पत्नी मानमती भुईया ने पिंटू मालाकार से गालीगलौज की और रास्ते से हटने कहा.