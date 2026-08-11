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रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में वन रक्षक पर जानलेवा हमला, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार

जंगल में लकड़ी चोरी करने गए दंपति की पिटाई से वन रक्षक जख्मी हो गया.

Forest Guard Assault In Ramanujganj
रामानुजगंज पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 7:47 PM IST

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बलरामपुर: रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक पर हमले के मामले में पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत वन वाटिका जंगल से अवैध तरीके से पेड़ कटाई कर लकड़ी लेकर जा रहे पति पत्नी को वन रक्षक ने रोका. इससे नाराज पति पत्नी ने वन रक्षक पर ही लट्ठ से हमला कर दिया. वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत दोनों आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

लकड़ी चोरी कर रहे पति पत्नी ने वन रक्षक पर किया हमला

रामानुजगंज वन वाटिका में मंगलवार सुबह वन विभाग का कर्मचारी पिंटू मालाकार अपनी ड्यूटी करते हुए वन वाटिका जंगल में गश्त कर रहा था. उसी दौरान एक महिला और पुरुष वन वाटिका के पास जंगल से सागौन लट्ठा चोरी कर लाते दिखे. वन आरक्षक ने रोक कर पूछताछ की. आरोपी मनोज भुईया और उसकी पत्नी मानमती भुईया ने पिंटू मालाकार से गालीगलौज की और रास्ते से हटने कहा.

इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए सिर में रखे सागौन के लट्ठे को वन रक्षक के ऊपर पटक दिया. आरोपी पति पत्नी ने मारपीट भी की, जिससे वन रक्षक सिर पर चोट लगने से बुरी तरह घायल हो गया. बाद में वनरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वन विभाग की शिकायत पर केस दर्ज, पति पत्नी गिरफ्तार

रेंजर दिलरुबाबानो ने कहा कि वन विभाग ने रामानुजगंज थाना में शिकायत दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक्शन लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

वन विभाग की अपील

रामानुजगंज वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल में पेड़ों की कटाई न करें. वनों की सुरक्षा और देखभाल सभी की जिम्मेदारी मानकर करें, ताकि प्रकृति हरी भरी बनी रहे.

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