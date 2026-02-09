ETV Bharat / state

बलरामपुर में प्रशासन की टीम पर हमला केस में एक्शन, 15 आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर के रामचंद्रपुर में दिसंबर 2025 में प्रशासन की टीम पर हमला हुआ था. इस केस में अब एक्शन हुआ है.

Balrampur Police action
बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर: बलरामपुर में सरकारी छात्रावास की जमीन से कब्जा हटाने गई टीम पर हमले को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने इस केस में कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी बीते दो महीने से फरार चल रहे थे.

जानिए कब की है घटना ?

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा था. इसे हटाने के लिए राजस्व विभाग की टीम 9 दिसंबर 2025 को कार्रवाई करने गई थी. इस दौरान वहां राजस्व विभाग की टीम के साथ मारपीट, धक्कामुक्की और गाली गलौज की गई. पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर केस दर्ज किया था. अब इस केस में 9 फरवरी 2026 को बलरामपुर पुलिस ने एक्शन लिया है. कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.

तहसीलदार अश्विनी चंद्रा के आवेदन के आधार पर धारा 351(3), 296, 221, 132 191 (1) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे थे. पुलिस को मुखबिर के जरिये आरोपियों के सटीक ठिकाने की जानकारी मिली. उसके बाद घेराबंदी कर 9 फरवरी को सभी पंद्रह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है-मनोज नवरंगे, रामचंद्रपुर थाना प्रभारी

जिला प्रशासन की टीम को घेरने का आरोप

रामचंद्रपुर में बालक छात्रावास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के दौरान आरोपियों ने न सिर्फ राजस्व विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की थी. इस दौरान जिला प्रशासन की टीम को दो घंटे तक घेरे भी रखा था. जिला प्रशासन की टीम वहां से न जाए इसके लिए आरोपियों ने सड़क को भी जाम कर दिया था. इस केस में काफी अरसे से गिरफ्तारी की मांग हो रही थी.

