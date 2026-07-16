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बलरामपुर में धान का रोपा लगाकर लौट रही महिलाएं हादसे का शिकार, दो की मौत और 10 घायल

जारगीम गांव के पास ये हादसा हुआ. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

BALRAMPUR PICKUP OVERTURNS
बलरामपुर सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 12:57 PM IST

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बलरामपुर: शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलटने से हुए हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और शंकरगढ़ शासकीय अस्पताल में जारी है.

पिकअप वाहन पलटने से हादसा

पिकअप वाहन में बड़ी संख्या में सवार होकर मजदूर अपना काम करके वापस घर लौट रहे थे, इसी दौरान जारगीम गांव के पास अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है. 10 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 4 को गंभीर चोटें आई हैं.

BALRAMPUR PICKUP OVERTURNS
घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. लोग सड़क पर तड़पते रोते बिलखते नजर आए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

दो महिलाओं की मौत, घायलों का इलाज जारी

इस दर्दनाक दुर्घटना में परेवा निवासी विमला नगेशिया (40) और कामेश्वरी पैकरा (46) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं तीन महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया.

जांच में जुटी पुलिस, वाहन जप्त

शंकरगढ़ थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार शाम जरगिम गांव के पास पिकअप वाहन दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हुई है, साथ ही अन्य लोग घायल हुए हैं. घायलों का इलाज जारी है. मृतक दोनों महिलाओं के शव का पंचनामा कर पीएम कराने के लिए भेज दिया गया है. वाहन को जप्त कर लिया गया है. आगे हादसे के कारण की जांच और विवेचना चल रही है.

लोगों की मांग

बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है, जिसके चलते लोग मजबूरी में मालवाहक वाहनों में सवार होकर आवाजाही करते हैं. लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे होते हैं, जिसमें लोगों की जान चली जाती है. लोगों का कहना है कि दुर्घटना को रोकने के लिए प्रशासन को कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है.

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