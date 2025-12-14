बलरामपुर में राजस्व रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर धान बेचने की शिकायत, पूर्व पटवारी सहित दो आरोपी गिरफ्तार
बलरामपुर में फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 14, 2025 at 4:02 PM IST
बलरामपुर: जिले के डवरा पुलिस चौकी क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से धान बेचने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पूर्व पटवारी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है.
कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?: डवरा चौकी अंतर्गत कोदौरा गांव में सरकारी और निजी जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया. आरोप है कि हल्का के तत्कालीन पटवारी अजेंद्र टोप्पो ने अपने सरकारी आईडी का दुरुपयोग करते हुए भुईयां पोर्टल में फर्जी एंट्री की.
किस तरह की गई धान की बिक्री?: पटवारी ने वीरेंद्र गुप्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया. इसके बाद करीब 29.008 हेक्टेयर सरकारी व निजी जमीन को दिखाकर अवैध रूप से धान की बिक्री की गई.
शिकायत के बाद हुई जांच: ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच की. जांच में राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ और षड्यंत्र कर फर्जीवाड़ा करने की बात सही पाई गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 319, 336, 338, 340 और 61 के तहत मामला दर्ज किया है.
दोनों आरोपी जेल भेजे गए: जांच के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीरेंद्र गुप्ता और अजेंद्र टोप्पो (पूर्व पटवारी) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.