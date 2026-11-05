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मनरेगा मजदूर के समकक्ष पंच को और सरपंच को हजार रुपये मानदेय, बलरामपुर में पंचायत जनप्रतिनिधि संघ की मांग

बलरामपुर पंचायत जनप्रतिनिधि संघ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलरामपुर: पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के प्रदेश संयोजक अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश में पंचों का मानदेय लगभग सोलह रुपये प्रतिदिन और सरपंच को 133 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है. जबकि मनरेगा में मजदूर को तीन सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहा है. उन्होंने मांग की कि मनरेगा मजदूर के समकक्ष पंच को मानदेय मिले और सरपंच को एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाए. ताकि वह सम्मान के साथ अपने गांव में रह सके, अपने गांव का विकास करा सके और अपने ग्राम पंचायत को सशक्त और मजबूत बना सके.

प्रदेश संयोजक ने आगे कहा कि सरपंच पंचों के साथ कई बार मारपीट की जा रही है. कई बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पंचायत सुरक्षा कानून न होने की वजह से उनको दिक्कत हो रही है. पंचायत प्रतिनिधियों का कोई बीमा नहीं है, जिस कारण अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है, पंचायत प्रतिनिधि ने सरकार से दस लाख रुपये तक सुरक्षा बीमा की भी मांग की है.