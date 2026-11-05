मनरेगा मजदूर के समकक्ष पंच को और सरपंच को हजार रुपये मानदेय, बलरामपुर में पंचायत जनप्रतिनिधि संघ की मांग
छत्तीसगढ़ पंचायत प्रतिनिधि संघ ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर बलरामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 9:58 AM IST
बलरामपुर: पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के प्रदेश संयोजक अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश में पंचों का मानदेय लगभग सोलह रुपये प्रतिदिन और सरपंच को 133 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है. जबकि मनरेगा में मजदूर को तीन सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहा है. उन्होंने मांग की कि मनरेगा मजदूर के समकक्ष पंच को मानदेय मिले और सरपंच को एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाए. ताकि वह सम्मान के साथ अपने गांव में रह सके, अपने गांव का विकास करा सके और अपने ग्राम पंचायत को सशक्त और मजबूत बना सके.
प्रदेश संयोजक ने आगे कहा कि सरपंच पंचों के साथ कई बार मारपीट की जा रही है. कई बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पंचायत सुरक्षा कानून न होने की वजह से उनको दिक्कत हो रही है. पंचायत प्रतिनिधियों का कोई बीमा नहीं है, जिस कारण अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है, पंचायत प्रतिनिधि ने सरकार से दस लाख रुपये तक सुरक्षा बीमा की भी मांग की है.
मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पंचायतों को निर्माण एजेंसी के नाम से जाना जाता है. लेकिन यहां सब काम ठेका पर कराया जा रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि 50 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी जाए.
|हमने आवेदन और निवेदन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है. अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश भर में वृहद रूप से बड़ा आंदोलन करेंगे. हम सीएम और पंचायत मंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे-अनिल कुमार, प्रदेश संयोजक, पंचायत जनप्रतिनिधि संघ
अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
अपर कलेक्टर अनिल सिदार ने बताया कि सरपंच संघ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मिलने पहुंचे थे, जिसमें जनप्रतिनिधि सुरक्षा कानून, प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक करोड़ रुपये विकास बजट के रूप में उपलब्ध कराना, ग्राम सभा, हॉल, सामुदायिक भवन, पचास लाख रूपये तक के निर्माण कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाने के अलावा कई सारी मांगे थी. मानदेय और बीमा सुरक्षा के संबंध में भी मांगें हैं. इनके ज्ञापन को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा. वहां से नीतिगत फैसला लिया जाएगा.
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