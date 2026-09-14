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बलरामपुर में नव विवाहिता की मौत, पति और ससुर गिरफ्तार, पिता ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप

बीते 9 सितंबर को दोपहर के समय संगीता घास काटने पियाह नाला की तरफ गयी थी. काफी देर तक घर वापस नहीं आने पर घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी देर ढूंढने के बाद छोटे तालाब के अंदर झाड़ियों में फंसी संगीता की लाश मिली. पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के साथ एफएसएल की टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की. पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया. तीन डॉक्टरों की टीम ने किया शव का पोस्टमॉर्टम किया. मृतका का मर्ग पंचनामा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से कराया गया. मर्ग जांच पर परिजन एवं अन्य गवाहों के बयान लिए गए.

बलरामपुर: सनावल थाना क्षेत्र के सेमरवा गांव में 9 सितंबर को एक नवविवाहित की तालाब में लाश मिली थी. जांच के दौरान आत्महत्या का मामला सामने आया. जिसके बाद बलरामपुर पुलिस ने परिवार, गांव वालों और मृतका के परिजनों से पूछताछ शुरू की.

पिता ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

मृतका के परिजनों ने बताया कि संगीता का विवाह इसी साल 12 मई 2026 में सेमरवा गांव के दिलीप यादव से हुआ था. पिता गंगा यादव ने आरोप लगाया कि शादी के एक माह बाद से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की अंगूठी के लिए पति, सास, ससुर, हमेशा झगड़ा और मारपीट करते थे. पिता ने बताया कि उन्होंने दिवाली के समय सामान देने की बात लड़की के ससुराल वालों से कही थी, उसके बाद भी बेटी को मार दिया गया. पीड़ित पिता ने बेटी की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया.

पति और ससुर गिरफ्तार

नवविवाहिता की मौत मामले में रविवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संगीता यादव के पति दिलीप यादव और ससुर सुरेश यादव को गिरफ्तार किया है.दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायालय ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज

रामानुजगंज एसडीओपी बाजीलाल सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में अपराध घटित करना पाये जाने पर धारा 80, 3 (5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. जांच के दौरान आरोपी पति दिलिप यादव और ससुर सुरेश यादव निवासी सेमरवा के विरूद्ध अपराध घटित करने का साक्ष्य पाए जाने पर गिरफ़्तार करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.