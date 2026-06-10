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बलरामपुर के विकास और विजन पर नव पदस्थ महिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बनाया ये मास्टर प्लान

बलरामपुर: जिले की नव पदस्थ कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं और विजन के संबंध में संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि जिले की समस्याओं को लेकर प्रारंभिक तौर पर जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की गई. इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं. टूरिज्म को विकसित करने के लिए यहां बहुत अवसर हैं, इसके लिए डीएफओ से भी चर्ची की गई है. कलेक्टर ने गिरते जलस्तर को लेकर भी चिंता जताई.

बलरामपुर कलेक्टर ने राजस्व विभाग से संबंधित अवैध अतिक्रमण पर कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है. आसपास के सीमावर्ती राज्यों से लगा हुआ होने के कारण यहां अवैध कब्जे बड़ रहे हैं. समयबद्ध तरीके से इसका निराकरण किया जाएगा. कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण नियमानुसार खाली कराने के निर्देश भी दिए हैं.

बलरामपुर की नव पदस्थ कलेक्टर चंदन त्रिपाठी (ETV Bharat Chhattisgarh)

हर काम में जनभागीदारी और जनसहयोग की अपेक्षा रहेगी. आने वाले समय में इस जिले का हम जो स्वरुप देखेंगे वह लोगों के इन्वोल्मेंट से हो-चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर बलरामपुर

बलरामपुर की पहली महिला कलेक्टर के तौर पर पदस्थापना

बलरामपुर जिले की पहली महिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी 2016 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है. बलरामपुर से पहले वह कोरिया जिले की कलेक्टर के तौर पर अपनी सेवा दे चुकी हैं. बीते महीने ही चंदन त्रिपाठी बलरामपुर जिले की कलेक्टर के तौर पर पदस्थ हुई. कलेक्टर लगातार जिले के सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आमजनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति सचेत कर रही है, साथ ही फील्ड में भी लगातार सक्रिय होकर ग्रामीण इलाकों का दौरा कर विकास एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी परख रही है.