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बलरामपुर की नई कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने अधिकारियों की ली बैठक, समय पर कार्यालय पहुंचने के दिए निर्देश

संयुक्त जिला कार्यालय भवन में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा- जनहित के मुद्दों को दें प्राथमिकता. संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता से करें काम

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बलरामपुर की नई कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने अधिकारियों की ली बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 8:31 PM IST

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बलरामपुर-रामानुजगंज: जिले की नवपदस्थ कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया. इसके बाद संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली. जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से टीम भावना और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.

अंतिम छोर तक योजनाओं का पहुंचे लाभ

बलरामपुर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि जिले के अंतिम छोर पर निवासरत व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को जनहित के मामलों में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.

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कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा- जनहित के मुद्दों को दें प्राथमिकता. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आमजन को राहत पहुंचाना प्राथमिकता

कलेक्टर त्रिपाठी ने सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की. कहा कि आमजन को त्वरित राहत पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से लें. साथ ही संवेदनशीलता एवं समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करें. ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके.

समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने, अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ें और कार्यालयीन कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. बैठक में पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आर एस लाल, आर.एन. पाण्डेय, अभिषेक गुप्ता सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

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