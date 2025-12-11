लापता युवती की हत्या का मामला सुलझा, प्रेमी और उसकी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जंगल में छिपाई थी लाश
मां के साथ मिलकर प्रेमी ने जंगल में गला घोंटकर कर प्रेमिका की हत्या की थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 11, 2025 at 6:23 PM IST
बलरामपुर: जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले लापता हुई युवती का शव जंगल में मिला था. इस मामले में पुलिस ने युवती के प्रेमी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है.
गुमशुदगी की रिपोर्ट और शव की पहचान: 8 दिसंबर को युवती के भाई ने सनावल थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसी बीच सिलाजु गांव के चना-महुआ जंगल में एक महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. जांच के बाद शव की पहचान उसी लापता युवती के रूप में हुई.
शादी का दबाव बना तो की हत्या: थाना प्रभारी मनोज नवरंग के मुताबिक पुलिस को युवती के प्रेमी रविंद्र कुमार पर शक हुआ. हिरासत में पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे नाराज़ होकर उसने अपनी मां के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी.
जंगल में बोरी में छिपाई लाश: आरोपी युवक ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह युवती के गांव गया था और उसे अपने साथ ले आया. फिर घर छोड़ने के बहाने से सिलाजु गांव के जंगल ले गया. इस दौरान आरोपी की मां भी साथ थी. आरोपी ने गमछे से युवती का गला दबाकर हत्या कर दी. फिर लाश को बोरी में भरकर पत्ते से ढंककर छिपा दिया और फिर वहां से फरार हो गए.
दोनों आरोपी जेल भेजे गए: पुलिस ने गुरुवार को रविंद्र कुमार और उसकी मां को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अदालत ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया.