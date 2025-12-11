ETV Bharat / state

लापता युवती की हत्या का मामला सुलझा, प्रेमी और उसकी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जंगल में छिपाई थी लाश

मां के साथ मिलकर प्रेमी ने जंगल में गला घोंटकर कर प्रेमिका की हत्या की थी.

Balrampur murder case
लापता युवती की हत्या का मामला सुलझा, आरोपी प्रेमी और उसकी मां गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले लापता हुई युवती का शव जंगल में मिला था. इस मामले में पुलिस ने युवती के प्रेमी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है.

गुमशुदगी की रिपोर्ट और शव की पहचान: 8 दिसंबर को युवती के भाई ने सनावल थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसी बीच सिलाजु गांव के चना-महुआ जंगल में एक महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. जांच के बाद शव की पहचान उसी लापता युवती के रूप में हुई.

शादी का दबाव बना तो की हत्या: थाना प्रभारी मनोज नवरंग के मुताबिक पुलिस को युवती के प्रेमी रविंद्र कुमार पर शक हुआ. हिरासत में पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे नाराज़ होकर उसने अपनी मां के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी.

Balrampur murder case
मां के साथ मिलकर प्रेमी ने जंगल में गला घोंटकर कर प्रेमिका की हत्या की थी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जंगल में बोरी में छिपाई लाश: आरोपी युवक ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह युवती के गांव गया था और उसे अपने साथ ले आया. फिर घर छोड़ने के बहाने से सिलाजु गांव के जंगल ले गया. इस दौरान आरोपी की मां भी साथ थी. आरोपी ने गमछे से युवती का गला दबाकर हत्या कर दी. फिर लाश को बोरी में भरकर पत्ते से ढंककर छिपा दिया और फिर वहां से फरार हो गए.

दोनों आरोपी जेल भेजे गए: पुलिस ने गुरुवार को रविंद्र कुमार और उसकी मां को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अदालत ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया.

कोरबा में ट्रिपल मर्डर, स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या, तंत्र क्रिया के दौरान हुई घटना !
पत्नी की हत्या कर पति ने दी जान, 5 साल पहले हुई थी लव मैरिज
पत्थर का जाता मारकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

TAGGED:

MISSING GIRL FOUND DEAD
GIRL MURDER LOVER ARREST
प्रेमिका की हत्या
आरोपी प्रेमी गिरफ्तार
BALRAMPUR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.