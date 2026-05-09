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बलरामपुर: दो दिन से लापता किशोर का शव गड्ढे में मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

त्रिलोकपुर में दो दिन से लापता 12 वर्षीय किशोर का शव घर के पास गड्ढे में मिला है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

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दो दिन बाद गड्ढे में मिली किशोर की लाश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:37 PM IST

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बलरामपुर: बलरामपुर जिले के गौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम त्रिलोकपुर में दो दिन से लापता किशोर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक किशोर की पहचान 12 वर्षीय राजकुमार के रूप में हुई है, जो गुरुवार शाम से लापता था.

शनिवार को घर के पास ही एक खाली प्लॉट में बने गड्ढे में उसका शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

बच्चों के विवाद में ली मासूम की जान? बलरामपुर में रंजिश के चलते हत्या का आरोप. (Video Credit: ETV Bharat)

गुरुवार शाम से लापता था किशोर: पुलिस सूत्रों के अनुसार, त्रिलोकपुर निवासी राजकुमार गुरुवार शाम को घर से बाहर शौच के लिए निकला था, लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा. परिजनों ने हर संभावित स्थान पर उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी थी. शनिवार दोपहर गांव के बच्चे खेलते हुए घर के बगल वाले खाली प्लॉट के पास पहुंचे, जहां उन्हें गड्ढे में किशोर का शव दिखाई दिया. बच्चों के शोर मचाने पर गांव वाले और परिजन मौके पर एकत्र हो गए.

पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप: परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर अपहरण और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. उनका दावा है कि करीब एक सप्ताह पहले बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर आरोपियों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी. परिजनों का आरोप है कि उसी रंजिश को लेकर किशोर को गायब किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर शव गड्ढे में फेंक दिया गया. परिजनों ने शव पर स्पष्ट चोट के निशान होने की बात भी कही है.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी: अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फोरेंसिक टीम को जांच के लिए लगाया गया है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किशोर की मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस प्रशासन ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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