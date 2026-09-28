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बलरामपुर में यूपी के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा- "हारने पर चुनाव आयोग को कोसती है कांग्रेस"

बलरामपुर में खाद्य रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि भी बांटी.

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बलरामपुर में खाद्य रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 10:01 PM IST

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बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. बलरामपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि कांग्रेस लगातार जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जीत मिलने पर जश्न मनाती है और हारने पर चुनाव आयोग को कोसने लगती है.

उन्होंने दावा किया कि जनता विपक्ष के इस रवैये को बखूबी समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इनका सूपड़ा साफ होना तय है.

उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद्र शर्मा (Video Credit: ETV Bharat)

2027 में फिर बीजेपी सरकार बनने का दावा: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि सपा शासन काल के गुंडाराज, भ्रष्टाचार और माफियागिरी से जनता अच्छी तरह वाकिफ है. उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 की तरह ही 2027 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पर जनता का अटूट भरोसा बरकरार है. इसके बाद प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विकास और राहत कार्यों की समीक्षा की.

आंधी-तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा: अतिवृष्टि और आंधी से हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को युद्धस्तर पर राहत कार्य पूरे करने के निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 90 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें बलरामपुर, तुलसीपुर और उतरौला तहसील के क्षेत्र शामिल हैं. मंत्री सतीश शर्मा ने खुद प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता राशि के चेक सौंपे. उन्होंने बिजली आपूर्ति, क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द बहाल करने के आदेश दिए.

पीड़ित परिवारों से मिले मंत्री: इसके बाद प्रभारी मंत्री ग्राम कलंदर पहुंचे और आंधी-तूफान में अपनी जान गँवाने वाले दिवंगतों के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया. उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पीड़ितों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की आपदा सहायता राशि का चेक प्रदान किया. मंत्री ने कटरी घाट पहुँचकर राप्ती नदी के जलस्तर और बाढ़ की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण भी किया. उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति के लिए मुस्तैद रहने की सख्त हिदायत दी.

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