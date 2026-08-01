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बलरामपुर में जघन्य वारदात; युवक ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद किया Suicide, जांच में वजह स्पष्ट नहीं

कोतवाली देहात क्षेत्र के झौहना गांव के गोसाई पुरवा में शुक्रवार रात हुई सनसनीखेज वारदात.

युवक ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद किया सुसाइड.
युवक ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद किया सुसाइड. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:13 AM IST

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बलरामपुर : कोतवाली देहात क्षेत्र के झौहना गांव के गोसाई पुरवा में शुक्रवार रात दिल दहलाने वाली वारदात हो गई. यहां एक घर में एक ही परिवार के चार लोगों के खून से लथपथ शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दंपती और उसके दो बच्चों के शव बरामद किए हैं. प्राथमिक जांच में पुलिस इसे हत्या के बाद आत्महत्या का मामला मान रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

वारदात की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक विकास कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार रात कोतवाली देहात क्षेत्र के झौहना गांव के एक घर में चार शवों के पड़े होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को घटनास्थल पर बजरंग गिरि (28), उनकी पत्नी कोमल (25), बेटी श्रद्धा (तीन वर्ष) और 10 माह के मासूम जयदीप के शव बरामद हुए. इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक शवों के पास से 3 अवैध तमंचे बरामद हुई हैं. तमंचे बजरंग गिरि के भाई द्वारा पुलिस को सौंपे गए हैं. घर पर लगा सीसीटीवी अपराह्न 3 बजे से बंद था. घटना वाले घर के एक कमरे से रक्त रंजित कैची भी मिली है. बजरंगी उसकी पत्नी कोमल एवं बच्ची के शव खून से सने हुए थे. मासूम बच्चे के शरीर पर फायर ऑफ इंजरी नहीं थी, हालांकि घाव के निशान थे.

बजरंग गिरि के भाई ने दंपती के मोबाइल भी उपलब्ध कराए हैं. जिसमें बजरंग गिरि द्वारा आत्महत्या की बात कही जा रही है. प्रारंभिक जांच में आशंका है कि बजरंग गिरि ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार ली. फोरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी की मौत से पर्दा उठ जाएगा.

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