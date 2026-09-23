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बलरामपुर में तेज डीजे से बच्ची की मौत का मामला: 2 गिरफ्तार, चौकी इंचार्ज सस्पेंड और डीजे जब्त

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर शहर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे की तेज आवाज से कक्षा 2 की छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने ठोस कार्रवाई करते हुए डीजे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में मेवालाल पुलिस चौकी के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस ने मौके से घटना में इस्तेमाल वाहन और डीजे उपकरण भी बरामद कर लिए हैं.

डीजे मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार: पुलिस ने बताया कि कक्षा 2 की छात्रा वैष्णवी तिवारी की डीजे के शोर से हुई मौत के मामले में स्कूल प्रबंधक की तहरीर पर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने चंद्र प्रकाश वर्मा (डीजे मालिक) और रामपाल सैनी (डीजे ऑपरेटर) के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना में इस्तेमाल पिकअप वाहन, साउंड सिस्टम और अन्य उपकरण जब्त कर लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले चौकी प्रभारी शैलेंद्र यादव को निलंबित कर दिया गया है.

चौकी इंचार्ज सस्पेंड, कोतवाली प्रभारी को नोटिस: इसके अलावा कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक को ढिलाई बरतने के आरोप में नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के सभी डीजे संचालकों को चेतावनी नोटिस भी जारी किया गया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. सोमवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बलरामपुर सिटी पैलेस चौराहे के पास एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा की मौत हो गई थी.