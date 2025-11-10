ETV Bharat / state

बलरामपुर में कराह पूजा, हजारों लोग हुए शामिल

खौलते दूध से स्नान: विजयनगर गांव में बांकी नदी के तट पर रविवार को यादव समाज के द्वारा कराह पूजा का आयोजन किया गया. पुजारी ने बताया कि मंत्र विद्या की शक्ति से अग्नि प्रज्ज्वलित की गई. फिर उस प्रज्ज्वलित अग्नि से सैकड़ों लीटर दूध को खौलाया गया. जिसके बाद खौलते हुए दूध से स्नान भी किया गया. इसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए. पूरे विधि विधान से यहां कराह पूजन किया गया.

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पारंपरिक रूप से कराह पूजा का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे. कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे.

यादव वंश का वंशज पूजन: उत्तरप्रदेश के काशी से यहां हर साल कराह पूजा संपन्न कराने पहुंचने वाले पुजारी गोविंद भगत यादव ने बताया कि पुरातन काल से कराह पूजन की परंपरा चली आ रही है. यह यादव वंश का वंशज पूजन है. इस पूजा से जगत का कल्याण होता है. पशु पक्षी, जीव जंतु सभी को शांति मिलती है. प्राणियों को सुख समृद्धि मिलती है. ग्रह बाधा से ग्रस्त लोगों की परेशानी दूर होती है.

यादव वंश का वंशज पूजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

द्वापर युग से चली आ रही कराह पूजा की परंपरा: पुजारी गोविंद भगत ने बताया कि कराह पूजा की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण ने द्वापर युग में किया था. गोवर्धन पूजा के नाम से उसी पूजा परंपरा को हम यादव वंश के लोग निभा रहे हैं.

द्वापर युग से चली आ रही कराह पूजा की परंपरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ में मैं पिछले 20 सालों से यह पूजा करा रहा हूं. मैं हर प्रांत में जाता हूं. यह भगवान श्रीकृष्ण और मां दुर्गा वनसती देवी का पूजन है- गोविंद भगत यादव, पुजारी

बड़ी संख्या में जुटे लोग: कराह पूजा (गोवर्धन पूजा) को देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांव सहित रामानुजगंज, बलरामपुर, राजपुर, वाड्रफनगर शंकरगढ़, कुसमी सहित पड़ोसी राज्य झारखंड और यूपी से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.