दूसरी क्लास के बच्चे को थप्पड़ मारने वाला हेडमास्टर सस्पेंड, बलरामपुर में गलत गिनती सुनाने पर की थी पिटाई
इस मामले में बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए सस्पेंड किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 30, 2025 at 6:48 PM IST
बलरामपुर. रामचंद्रपुर विकासखंड के जावाखाड़ी गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में पदस्थ हेडमास्टर ने एक मासूम छात्र को थप्पड़ मार दिया. इस मामले की शिकायत मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है.
गलत गिनती सुनाने पर भड़का शिक्षक: घटना शुक्रवार की बताई जा रही है. भोजन अवकाश के बाद हेडमास्टर उदय यादव कक्षा में पहुंचे और कक्षा 2 के छात्र भागीरथी यादव से गिनती सुनाने को कहा. गिनती में गलती होने पर शिक्षक गुस्से में आ गए और बच्चे के गालों पर लगातार थप्पड़ मार दिए. मारपीट के कारण बच्चे के चेहरे और आंखों में सूजन आ गई.
परिजनों ने जताया विरोध: बच्चा घर पहुंचा तो उसने रोते हुए पूरी बात अपने परिजनों को बताई. गुस्साए परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और विरोध जताते हुए शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कराई.
जिला शिक्षा अधिकारी की तुरंत कार्रवाई: जिला शिक्षा अधिकारी एम.आर. यादव ने बताया कि जांच में शिक्षक की गलती साबित होने पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर दिया गया है. निलंबन के दौरान हेडमास्टर उदय यादव को कुसमी के विकासखंड शिक्षा कार्यालय में अटैच किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.
मासूम छात्र के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर संदेश दिया है कि स्कूलों में बच्चों पर हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.