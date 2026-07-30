बलरामपुर: खाद के लिए 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर किसान, DM ने जांच का आदेश दिया
बलरामपुर के हर्रैया में यूरिया खाद के लिए किसानों को 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर बायोमीट्रिक अंगूठा लगाना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 3:10 PM IST
बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के हर्रैया इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है.
खाद पाने के लिए 100 फुट पानी की टंकी पर चढ़ कर बायोमैट्रिक अंगूठा लगाना पड़ रहा है. 100 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ कर बायोमैट्रिक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.
डीएम विपिन जैन ने दिए जांच के आदेश: वीडियो देखने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं. वीडियो हर्रैया सतघरवा विकास खंड के कोहरोड़ा सहकारी समिति का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कर्मी पानी टंकी पर बायोमैट्रिक मशीन लेकर बैठा है और किसानों से अंगूठा लगवा कर रुपये गिनते हुए खाद देने की कार्रवाई कर रहा है. दूसरे वीडियो में एक महिला खाद लेने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी अपने कागजात दिखा रही है.
किसानों ने जताया असंतोष: किसान खाद लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर पानी की टंकी पर चढ़ते और उतरते देखे जा सकते हैं. पानी की टंकी पर चढ़कर खाद के लिए बायोमैट्रिक मशीन से अंगूठा लगवाने पर किसानों में असंतोष है. किसान राम प्रकाश का कहना है कि कर्मचारी हवा खाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं. अगर कोई गिर पड़े, तो उसके हाथ पैर टूट जायेंगे.
पानी की टंकी पर बैठा कर्मचारी: नवलगंज के ग्राम प्रधान राम निवास गौतम का कहना है कि सचिव महोदय 15-20 दिन तक आते नहीं हैं, जिसके कारण लापरवाही हो रही है और इसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी विपिन जैन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. यह मामला भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र का है.
नेटवर्क समस्या की संभावना: जिलाधिकारी विपिन जैन ने कहा कि इस बात की भी संभावना है कि मोबाइल नेटवर्क न आने के कारण ऐसा हुआ हो. मामले की जांच हो रही है. दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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