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बलरामपुर: खाद के लिए 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर किसान, DM ने जांच का आदेश दिया

यूरिया खाद के लिए महिलाओं और बुजुर्गों की लगी कतार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के हर्रैया इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है. खाद पाने के लिए 100 फुट पानी की टंकी पर चढ़ कर बायोमैट्रिक अंगूठा लगाना पड़ रहा है. 100 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ कर बायोमैट्रिक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जानकारी देते किसान. (Video Credit: ETV Bharat) डीएम विपिन जैन ने दिए जांच के आदेश: वीडियो देखने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं. वीडियो हर्रैया सतघरवा विकास खंड के कोहरोड़ा सहकारी समिति का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कर्मी पानी टंकी पर बायोमैट्रिक मशीन लेकर बैठा है और किसानों से अंगूठा लगवा कर रुपये गिनते हुए खाद देने की कार्रवाई कर रहा है. दूसरे वीडियो में एक महिला खाद लेने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी अपने कागजात दिखा रही है.