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बलरामपुर में अतिक्रमण पर एक्शन, एकलव्य विद्यालय की 3 एकड़ सरकारी भूमि पर चला बुलडोजर

स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण कराया गया मुक्त

Balrampur encroachment demolition
बलरामपुर में अतिक्रमण पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 7:15 PM IST

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बलरामपुर: जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई. कोटराही गांव में प्रशासन बुधवार को करीब 3 एकड़ शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी लेकर पहुंची. मशीन की सहायता से सीमांकन संबंधी गड्ढे खुदवाकर भूमि की मार्किंग भी कराई गई ताकि भविष्य में अवैध कब्जा न हो सके.

Balrampur encroachment demolition
एकलव्य विद्यालय की 3 एकड़ सरकारी भूमि पर चला बुलडोजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल के लिए आरक्षित है भूमि

यह जमीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए आरक्षित की गई है. एकलव्य स्कूल की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अमला बुलडोजर और अन्य संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचा. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. इस दौरान संयुक्त कार्रवाई में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी बसंतपुर, चौकी प्रभारी वाड्रफनगर, संबंधित राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.

लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत

प्रशासन के अनुसार, एकलव्य स्कूल की सरकारी भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद संबंधित लोगों को कई बार नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय तक अतिक्रमण नहीं हटाए गए. इसके बाद बुलडोजर की सहायता से भूमि पर बने अस्थायी एवं अवैध ढांचों को हटाया गया.

Balrampur encroachment demolition
स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अतिक्रमण हटने से स्कूल का विस्तार और विकास होगा

अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई राजस्व अभिलेखों और विधिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है. अतिक्रमण हटने के बाद एकलव्य विद्यालय के अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र के आदिवासी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

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