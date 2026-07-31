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बलरामपुर में सहायक शिक्षक के खिलाफ गंभीर शिकायतें, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित

पेण्डारी में पदस्थ सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. बलरामपुर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है.

Balrampur Education Department
बलरामपुर शिक्षा विभाग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 5:26 PM IST

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बलरामपुर: वाड्रफनगर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्डारी में पदस्थ सहायक शिक्षक के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिलने के बाद जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए सहायक शिक्षक शिवा यादव को निलंबित कर दिया गया है.

अधिकारियों की जांच में हुई शिकायत की पुष्टि

वाड्रफनगर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी की संयुक्त जांच समिति ने शिकायतों की जांच की. प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हुआ कि शिवा यादव के विरुद्ध पूर्व में भी गुड टच-बैड टच संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उन्हें कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के अध्यापन कार्य से अलग किया गया था.

शिक्षक के खिलाफ गंभीर शिकायत

बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि उनके द्वारा विद्यालय परिसर में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से कई शिक्षिकाएं असहज महसूस करती थीं. इसके अलावा सहकर्मियों से अभद्र व्यवहार और अन्य शिकायतों की भी पुष्टि हुई है. संयुक्त जांच समिति ने इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा निलंबन की अनुशंसा की थी.

शिकायत मिलने के बाद जांच के आधार पर सहायक शिक्षक शिवा यादव को निलंबित कर दिया गया है-मनीराम यादव, जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी ने किया सस्पेंड

अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिवा यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुसमी निर्धारित किया गया है इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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