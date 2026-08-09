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बलरामपुर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक पर एक्शन, DEO ने किया सस्पेंड

बलरामपुर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक पर एक्शन, DEO ने किया सस्पेंड ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रामचंद्रपुर विकासखंड क्षेत्र के चाकी गांव का ये मामला है. यहां शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक शराब पीकर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा. जिम्मेदारी के प्रति घोर लापरवाही बरतने के मामले में जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

बलरामपुर: जिले के शासकीय प्राथमिक शाला चाकी स्कूल में शराब पीकर पहुंचने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की गई है. खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है.

जांच में शराब पीकर स्कूल पहुंचने की हुई पुष्टि

प्राथमिक शाला चाकी में पदस्थ शिक्षक संजय शांडिल्य के द्वारा शराब के नशे में स्कूल पहुंचने की शिकायत के बाद विजयनगर पुलिस टीम सहित सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे शिक्षक को पुलिस चौकी ले जाकर एल्कोमीटर मशीन से जांच कराई गई जांच में शिक्षक के शराब के नशे में चूर होने की पुष्टि हुई थी.

पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई

विजयनगर पुलिस के द्वारा शिक्षक संजय शांडिल्य के खिलाफ प्रतिवेदन तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था. इसके बाद डीईओ मनीराम यादव ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

डीईओ ने किया सस्पेंड

इस संबंध में बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पदस्थ शिक्षक संजय शांडिल्य के द्वारा शराब पीकर स्कूल पहुंचने से शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन किया गया है, प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है.

निलंबित शिक्षक को कुसमी बीईओ ऑफिस में अटैच कर दिया गया है निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.