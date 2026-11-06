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दीपावली 2026: बलरामपुर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थो को लेकर प्रशासन अलर्ट, 22 दुकानों से लिए गए सैंपल

दीपावली 2026: बलरामपुर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थो को लेकर प्रशासन अलर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: जिले में दीपावली त्योहार के बीच प्रशासन ने जांच अभियान चलाया है. गुणवत्ताविहीन मिठाई, अमानक खोवा और अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरे जिले में कार्रवाई कर रही है.

CMHO ने खाद्य सामग्री की खरीदारी करते समय गुणवत्ता व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की (ETV BHARAT CHHATTISGARH) मिलावटी खाद्य पदार्थो को लेकर प्रशासन सतर्क बलरामपुर रामानुजगंज जिले में दीपावली त्यौहार से पहले वाड्रफनगर राजपुर शंकरगढ़ कुसमी सहित सभी छह विकासखंड में संचालित होटल, ढाबा, मिठाई दुकान तथा अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा निरीक्षण कर मिठाई खोवा मावा पनीर की सैंपल लेकर जांच किया जा रहा है साथ ही साफ सफाई रखने की हिदायत भी दिया जा रहा है.