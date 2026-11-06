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दीपावली 2026: बलरामपुर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थो को लेकर प्रशासन अलर्ट, 22 दुकानों से लिए गए सैंपल

CMHO ने खाद्य सामग्री की खरीदारी करते समय गुणवत्ता व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की

food safety inspection
दीपावली 2026: बलरामपुर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थो को लेकर प्रशासन अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 6, 2026 at 3:12 PM IST

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बलरामपुर: जिले में दीपावली त्योहार के बीच प्रशासन ने जांच अभियान चलाया है. गुणवत्ताविहीन मिठाई, अमानक खोवा और अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरे जिले में कार्रवाई कर रही है.

CMHO ने खाद्य सामग्री की खरीदारी करते समय गुणवत्ता व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिलावटी खाद्य पदार्थो को लेकर प्रशासन सतर्क

बलरामपुर रामानुजगंज जिले में दीपावली त्यौहार से पहले वाड्रफनगर राजपुर शंकरगढ़ कुसमी सहित सभी छह विकासखंड में संचालित होटल, ढाबा, मिठाई दुकान तथा अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा निरीक्षण कर मिठाई खोवा मावा पनीर की सैंपल लेकर जांच किया जा रहा है साथ ही साफ सफाई रखने की हिदायत भी दिया जा रहा है.

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बलरामपुर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थो को लेकर प्रशासन अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

22 प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य पदार्थो के सैंपल

बलरामपुर जिले में दीपावली त्यौहार से पहले अब तक 22 प्रतिष्ठानों की औचक जांच कर बालूशाही, रसगुल्ला, मोतीचूर लड्डू, बेसन लड्डू, जलेबी, खोवा, कलाकंद, चमचम और गुलाबजामुन सहित विभिन्न मिठाइयों के 11 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया है रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नमूने अमानक पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और विनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य प्रतिष्ठानों में गुणवत्ता और साफ सफाई के निर्देश

बलरामपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जिले के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपयोग करने साथ ही उनका सही रखरखाव साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं साथ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियो को सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.

मिठाई और खाद्य सामग्री की खरीदारी करते समय गुणवत्ता व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, केवल साफ-सुथरे और विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही खरीदारी करें और संदिग्ध या मिलावटी खाद्य पदार्थों की जानकारी संबंधित विभाग को दें. -डॉ विजय सिंह, CMHO

CMHO ने खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि त्योहार के दौरान आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है और मिलावट या लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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