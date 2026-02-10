ETV Bharat / state

सिरफिरे आशिक को आजीवन कारावास, हत्या के बाद कंधे पर छात्रा की लाश लेकर गांव में घूमा था

वर्ष 2024 में हुई थी छात्रा की हत्या: शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि बलरामपुर देहात थाना क्षेत्र के समदा गांव में 14 दिसंबर, 2024 को स्कूल जा रही छात्रा मधु (15 वर्ष) को गांव के ही धर्मपाल चौहान (19 वर्ष) ने साइकिल से खींच कर छुरी से गला रेतकर हत्या कर दी थी. उसकी लाश को अपने कंधे पर रख कर गांव में घूमा था. स्कूल जा रही बच्चियां खौफनाक मंज़र देख कर डर गई थीं.

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक छात्रा की हत्या कर उसके शव को कंधे पर रखकर पूरे गांव में घूमने वाले सिरफिरे आशिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी.

अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किये: शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि इसका मुकदमा देहात थाने में मधु के भाई हरीश चौहान ने दर्ज कराया गया था. मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से 9 गवाह पेश किए गए. जिला एवं सत्र की अदालत ने गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों को देखते हुए जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने धर्मपाल चौहान को दोषी करार दिया और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया: अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस हत्याकांड में सरकारी वकील ने हत्यारे को फांसी देने की भी मांग की थी, लेकिन न्यायाधीश ने आयु कम होने का लाभ देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि धर्मपाल चौहान की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल छुरी और कपड़े बरामद किए गए थे.

1.5 लाख रुपये मधु के परिजनों को देने होंगें: इसकी वैज्ञानिक जांच एवं छुरी से गला काटने की पुष्टि हुई थी. उन्होंने बताया कि अदालत ने जुर्माने की धनराशि 2 लाख में से 1.5 लाख रुपये मधु के परिजनों को देने का निर्देश दिया है.

