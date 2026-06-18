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बलरामपुर: ढाबे पर खाने के रुपये मांगने पर दलित दुकानदार को चाकुओं से गोदा, दोनों आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक दलित दुकानदार को अपने ही ढाबे पर परोसे गए भोजन का पैसा मांगना बहुत भारी पड़ गया. मामूली रकम को लेकर दबंगों ने दुकानदार पर चाकुओं से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया. वारदात के बाद खून से लथपथ दुकानदार को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बहराइच जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया.

दोनों नामजद आरोपी गिरफ्तार: वारदात के बाद पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले दोनों मुख्य आरोपियों को धरदबोचा. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है. पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ज्योतिश्री ने गुरुवार को इस मामले में बताया कि पीड़ित राहुल सोनकर एक छोटा ढाबा चलाते हैं. वहां बुधवार की शाम को उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया.

बिना पैसे दिए जा रहे थे राजू और संजय: सीओ नगर के मुताबिक, बुधवार को राहुल सोनकर की दुकान पर राजू सिंह और संजय सिंह खाना खाने के लिए गए थे. खाना खाने के बाद दोनों आरोपी बिना किसी भुगतान के काउंटर से जाने लगे. इस पर दुकानदार ने उन्हें रोक लिया. जब राहुल ने खाने के रुपये मांगे, तो संजय सिंह और राजू सिंह आगबबूला हो गए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सरेआम गाली-गलौज करने लगे. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने जान से मारने की नीयत से चाकू निकालकर राहुल पर हमला कर दिया और उसे गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया.