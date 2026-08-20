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महतारी वंदन योजना के 1 हजार के बदले स्मार्ट मीटर से 3 हजार रुपये वसूल रही सरकार- बलरामपुर कांग्रेस

स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का अभियान ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलरामपुर: घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और बढ़े बिजली बिल को लेकर सरकार को घेरने कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है. इस अभइयान के तहत रामानुजगंज में कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता घर घर जाकर स्मार्ट मीटर और बिजली बिल के संबंध में चर्चा कर फीडबैक ले रहे हैं.

जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में जो बिजली मीटर घरों में लगे हुए थे उसमें बिजली बिल कम आता था. लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगे है तब से लोगों का बिजली बिल तीन गुना बढ़ गया है.

स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

अजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार महतारी वंदन का एक हजार रुपये देकर महिलाओं को खुश कर रही है, दूसरी तरफ भारी भरकम बिजली बिल के माध्यम से तिगुना पैसा वसूली की जा रही है. कांग्रेस की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है.

स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

भूपेश बघेल सरकार में 400 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग हम कर रहे हैं-अडानी और अंबानी के चीफ इससे जुड़े हैं इसलिए उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है- अजय गुप्ता, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष

"जबरन नहीं लगाया जा सकता स्मार्ट मीटर"

जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाया गया है वहां से तुरंत निकाले, स्मार्ट मीटर जबरन किसी के घरों में नहीं लगाए जा सकते.