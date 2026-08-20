महतारी वंदन योजना के 1 हजार के बदले स्मार्ट मीटर से 3 हजार रुपये वसूल रही सरकार- बलरामपुर कांग्रेस
स्मार्ट मीटर और बिजली बिल में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का अभियान. नेता घर घर पहुंचकर बिजली बिल के संबंध में फीडबैक ले रहे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 12:45 PM IST
बलरामपुर: घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और बढ़े बिजली बिल को लेकर सरकार को घेरने कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है. इस अभइयान के तहत रामानुजगंज में कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता घर घर जाकर स्मार्ट मीटर और बिजली बिल के संबंध में चर्चा कर फीडबैक ले रहे हैं.
"स्मार्ट मीटर से तीन गुना ज्यादा आ रहा बिजली बिल"
जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में जो बिजली मीटर घरों में लगे हुए थे उसमें बिजली बिल कम आता था. लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगे है तब से लोगों का बिजली बिल तीन गुना बढ़ गया है.
अजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार महतारी वंदन का एक हजार रुपये देकर महिलाओं को खुश कर रही है, दूसरी तरफ भारी भरकम बिजली बिल के माध्यम से तिगुना पैसा वसूली की जा रही है. कांग्रेस की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है.
भूपेश बघेल सरकार में 400 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग हम कर रहे हैं-अडानी और अंबानी के चीफ इससे जुड़े हैं इसलिए उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है- अजय गुप्ता, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष
"जबरन नहीं लगाया जा सकता स्मार्ट मीटर"
जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाया गया है वहां से तुरंत निकाले, स्मार्ट मीटर जबरन किसी के घरों में नहीं लगाए जा सकते.