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बलरामपुर में कांग्रेस सह-प्रभारी अब्दुल हन्नान का ऐलान: इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे चुनाव

बलरामपुर पहुंचे कांग्रेस सह-प्रभारी अब्दुल हन्नान ने बीजेपी पर चंदे में धांधली और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए.

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'गुजरात से ताल्लुक रखने वाली अनजान पार्टियों को मिला 1700 करोड़ का चंदा': अब्दुल हन्नान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 7:31 PM IST

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बलरामपुर: कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश सह-प्रभारी अब्दुल हन्नान सोमवार को बलरामपुर पहुंचे. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और अन्य कई राष्ट्रीय-प्रदेशीय मुद्दों पर सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने क्षेत्रीय दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि जो भी क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, कांग्रेस उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी.

अब्दुल हन्नान यहां कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे, जहां पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू और जिलाध्यक्ष शिवलाल समेत कई नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.

बलरामपुर में कांग्रेस सह-प्रभारी अब्दुल हन्नान. (Video Credit: ETV Bharat)

गुमनाम पार्टियों को 1700 करोड़ के चंदे पर सवाल: अब्दुल हन्नान ने राजनीतिक चंदे को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो पार्टियां आज तक एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ीं, उन्हें 1700 करोड़ रुपये का भारी-भरकम चंदा मिला है. उन्होंने दावा किया कि ऐसी 6 पार्टियां हैं जिनका हेड ऑफिस गुजरात में है और आम जनता उनका नाम तक नहीं जानती. कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि यह देखा जाना चाहिए कि काले धन को सफेद करने का यह खेल किसके इशारे पर चल रहा है.

अथॉरिटी और अवैध निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप: दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने स्थानीय निकायों और अथॉरिटी में फैले भ्रष्टाचार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में अथॉरिटी को बिल्कुल निष्क्रिय बना दिया गया है और रिश्वत लेकर अवैध निर्माण की छूट दी जा रही है. जब तक अफसरों को रिश्वत नहीं मिलती, तब तक अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन पैसा मिलते ही नियमों को ताक पर रख दिया जाता है. जहां 4 मंजिल बनाने की इजाजत होती है, वहां पैसों के दम पर 6 से 7 मंजिलें खड़ी कर दी जाती हैं.

राम वन गमन मार्ग के निर्माण में अनियमितता: अयोध्या से चित्रकूट तक बने नव-निर्मित राम वन गमन मार्ग की खस्ताहाल स्थिति पर भी उन्होंने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे यह 10-20 साल पुरानी है, जबकि इसे बने अभी एक महीना भी नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दोबारा टेंडर देकर यह घटिया काम कराया गया है, जिसमें सरकार के लोग भी शामिल हैं. अब्दुल हन्नान ने कहा कि इस तरह के हादसों और घोटालों पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए.

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