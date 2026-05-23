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एक्शन में कलेक्टर मैडम, बलरामपुर के निर्माणाधीन नालंदा परिसर का किया दौरा

निर्माण कार्य में घटिया ईंटों के इस्तेमाल को देखकर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी हुईं नाराज.

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एक्शन में कलेक्टर मैडम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 23, 2026 at 6:30 PM IST

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बलरामपुर: नव पदस्थ कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी विकास कार्यों को लेकर एक्शन मोड में हैं. शुक्रवार को कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में अधिकारियो के साथ मीटिंग कर जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा कर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए. आज शनिवार को कलेक्टर ने निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य एवं उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री को देखा और जरूरी दिशा निर्देश दिए.

निर्माणाधीन नालंदा परिसर का किया दौरा

नव पदस्थ कलेक्टर और 2016 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी जिले में अपनी ज्वाइनिंग के बाद से ही प्रशासनिक तंत्र में कसावट लाने की कोशिशों में जुटी हैं. एक तरफ जहां अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रही हैं. वहीं दूसरी ओर ग्राउंड पर पहुंचकर विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच कर रही हैं. शनिवार को जिला मुख्यालय में बन रहे निर्माणाधीन नालंदा परिसर के कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा कलेक्टर ने लिया.


कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी खामियां पाए जाने पर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश देते हुए कहा, निर्माण कार्य में गुणवत्ता के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.


समय पर गुणवत्तापुर्ण तरीके से पूरा करें निर्माण कार्य: कलेक्टर

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने निर्माण कार्य में घटिया ईंटों के उपयोग पर तत्काल कार्य रुकवाते हुए गुणवत्ता युक्त ईंट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों का उपयोग करते हुए कार्य पूर्ण करें, ताकि छात्रों को जल्द से जल्द बेहतर पढ़ाई की सुविधाएं मिल सकें.


निर्माण कार्य की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर एवं आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावी ढंग से कर सकें. नालंदा परिसर भविष्य में जिले के युवाओं के लिए ज्ञान, अध्ययन और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा ऐसे में निर्माण कार्य की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने नालंदा परिसर में प्रस्तावित विभिन्न सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी ली. इस दौरान अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी बलरामपुर अभिषेक गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपक एक्का सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

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