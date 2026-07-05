सड़क निर्माण कार्य देखने पहुंचीं बलरामपुर कलेक्टर, तय समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश
निर्माण स्थल पर धूल उड़ने से लोग परेशान हैं, ऐसे में कलेक्टर ने कहा कि नियमित रुप से पानी का छिड़काव यहां कराया जाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 5, 2026 at 12:07 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने वाले निर्माणाधीन और बहुप्रतिक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग 343 का काम तेजी से जारी है. निर्माण कार्य का जायजा लेने कलेक्टर संबंधित अधिकारियों के साथ शनिवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंचीं और निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया. कलेक्टर ने विभाग के अधिकारियों और संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.
भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रकरण के जल्द निराकरण के निर्देश
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए आपसी समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रभावित हितग्राहियों को मुआवजा राशि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि यदि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रशासनिक समस्या आती है, तो उसका राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें.
जिन स्थानों पर बीटी वर्क पूरा हो चुका है, वहां बिना विलंब डामरीकरण का कार्य शुरू करें. साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए निर्माणाधीन मार्ग पर गड्ढों को तत्काल भरा जाए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े: चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर बलरामपुर
धूल से बचाव के लिए पानी छिड़काव के निर्देश
आम नागरिकों की सुविधा एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निर्माणाधीन सड़क पर उड़ने वाली धूल की रोकथाम के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण स्वीकृत एलाइनमेंट के अनुरूप ही किया जाए साथ ही कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यकतानुसार मैनपावर बढ़ाया जाए.
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