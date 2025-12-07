बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर कलेक्टर सख्त, चेक पोस्ट का किया निरीक्षण
एक्शन में बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा, इंटरस्टेट चेक पोस्ट का किया मुआयना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 7, 2025 at 5:07 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी शुरू हो गई है. किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है. इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती अवैध धान के परिवहन को रोकना है. इसके अलावा धान की कालाबजारी भी धान तिहार में शामिल कर्मचारियों के लिए बड़ी समस्या है. छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बलरामपुर जिले में अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा खुद इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं.
बलरामपुर कलेक्टर का एक्शन
बलरामपुर रामानुजगंज जिले में धान खरीदी की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है. कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने रविवार को जिले में स्थित इंटरस्टेट चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है. उन्होंने वाड्रफनगर से लगे अंतरराज्यीय चेक पोस्ट धनवार का औचक निरीक्षण किया. इस पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को कलेक्टर ने सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं जिससे धान का अवैध परिवहन रोका जा सके.
धान खरीदी में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त
बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान अनियमितता या अवैध गतिविधि को रोकने के लिए चेक पोस्ट और जिले के पुलिस बल अलर्ट पर रहें. धान के अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं. चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच प्रक्रिया, सीसीटीवी, वाहनों के प्रवेश-निकास की जानकारी तथा कर्मचारियों की ड्यूटी सूची का कलेक्टर ने मुआयना किया.
चेक पोस्ट के कर्मचारी रहे अलर्ट
बलरामपुर कलेक्टर ने चेक पोस्ट के कर्मचारियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है. उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट के कर्मचारी हर स्थिति में सतर्क रहें और आने-जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित करें. कर्मचारी कर्तव्यों का गंभीरता से पालन करें. ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अगर किसी वाहन में धान या अन्य कृषि उपज परिवहन का संदेह हो, तो उसकी पूरी जांच करे. वाहन के संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करें. किसी भी सूरत में धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाई जाए- राजेंद्र कटारा, कलेक्टर, बलरामपुर
बलरामपुर कलेक्टर के चेक पोस्ट पर औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप है. दो राज्यों की सीमा पर स्थित बलरामपुर जिले में पूरी कड़ाई से धान के परिवहन पर नजर रखी जा रही है.