टीचर की भूमिका में बलरामपुर कलेक्टर, बच्चों से पढ़ाई का लिया फीडबैक, समझाया शिक्षा का महत्व
बलरामपुर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी टीचर की भूमिका में नजर आई.हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर उन्होंने पढ़ाई का जायजा भी लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 5:45 PM IST
बलरामपुर : जिले के शासकीय स्कूल में पढ़ाई गुणवत्ता के बारे में चर्चा करने कलेक्टर चंदन त्रिपाठी हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची. कलेक्टर यहां टीचर की भूमिका में नजर आईं.
टीचर की भूमिका में नजर आईं कलेक्टर
बलरामपुर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं वाणिज्य, 11वीं कला एवं 11वीं जीवविज्ञान की कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की.
हायर सेकेंडरी स्कूल में ली बच्चों की क्लास
कलेक्टर ने कक्षा 11वीं जीवविज्ञान के पीरियड में हाथ में चॉक लेकर ब्लैकबोर्ड पर ‘‘मैंगिफेरा इंडिका’’ लिखा. इसके बाद विद्यार्थियों से पूछा कि यह किस फल का वानस्पतिक नाम है. इसके बाद विद्यार्थियों ने तत्परता से उत्तर दिया कि यह फलों के राजा आम का वानस्पतिक नाम है.
नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन पर दिया जोर
कलेक्टर ने कक्षा 11वीं कला संकाय में ग्लोब मंगवाकर विद्यार्थियों को अलग-अलग देशों की भौगोलिक स्थिति का व्यावहारिक प्रदर्शन कराया, जिससे बच्चों ने रुचि के साथ भूगोल को समझा कलेक्टर ने विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास के साथ पैटर्न आधारित तैयारी और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी.
जिले के सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के साथ ही शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. महाराजगंज हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा करके बच्चों से संवाद और चर्चा की. शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और समय पर बच्चों के कोर्स कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर
लगन से पढ़ाई कर बनें टॉपर, डॉक्टर, इंजीनियर
बलरामपुर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे लगन से पढ़ाई कर टॉपर बनें और आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस अधिकारी बनकर अपने परिवार, गांव और जिले का नाम रोशन करें. विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने प्राचार्य को कक्षाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं गृहकार्य के साथ प्रतिदिन कक्षा में ही विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य देने के निर्देश दिए.
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