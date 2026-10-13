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टीचर की भूमिका में बलरामपुर कलेक्टर, बच्चों से पढ़ाई का लिया फीडबैक, समझाया शिक्षा का महत्व

टीचर की भूमिका में दिखीं बलरामपुर कलेक्टर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : जिले के शासकीय स्कूल में पढ़ाई गुणवत्ता के बारे में चर्चा करने कलेक्टर चंदन त्रिपाठी हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची. कलेक्टर यहां टीचर की भूमिका में नजर आईं.

टीचर की भूमिका में नजर आईं कलेक्टर