गुणवत्ताहीन चेकडैम निर्माण पर बलरामपुर कलेक्टर का एक्शन, 9 लाख से ज्यादा वसूली के निर्देश, वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
चेकडैम निर्माण में गुणवत्ता से समझौता पड़ा भारी, तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त, 17 कार्यों का भुगतान भी रोका
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 4:04 PM IST
बलरामपुर: जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. चेकडैम निर्माण में अनियमितता सामने आने पर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है. इसमें एक तकनीकी सहायक की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है. इसके साथ ही 9.13 लाख रुपए की वसूली और संबंधित 17 कार्यों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए हैं.
शिकायत जांच प्रतिवेदन के आधार पर एक्शन
दरअसल बलरामपुर जिले में चेकडैम निर्माण में गुणवत्ता हीन कार्य किए जाने को लेकर शिकायत मिली थी. इसके बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य कार्यालय के निर्देश पर मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) से 17 चेकडैम कार्यों की जांच कराई. जांच प्रतिवेदन के अनुसार कुछ कार्यों में कंक्रीट की गुणवत्ता और उप-संरचनाओं के निर्माण में तकनीकी कमियां मिलीं. प्रतिवेदन में कंक्रीट की सतह पर प्लास्टर किए जाने का भी जिक्र है.
9.13 लाख वसूली के निर्देश
जांच में कार्यों का अधिक मूल्यांकन पाया गया इस पर तकनीकी सहायक रोहित कुमार, अविनाश भारती एवं कृपाशंकर गुप्ता से 9.13 लाख रुपए की वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं. अनियमितता के आधार पर जनपद पंचायत राजपुर में पदस्थ तकनीकी सहायक रोहित कुमार की संविदा सेवा 30 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर समाप्त कर दी गई.
17 चेकडैम निर्माण का भुगतान रोका
जांच के दायरे में आए सभी 17 चेकडैम कार्यों का भुगतान रोक दिया गया है. इनमें 12 कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलरामपुर और 5 कार्य जनपद पंचायत राजपुर के हैं. तकनीकी सहायक अविनाश भारती और कृपाशंकर गुप्ता पर महात्मा गांधी नरेगा/अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. साथ ही दोनों को अंतिम चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है.
जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी
कलेक्टर ने पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी तय करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए हैं. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलरामपुर के कार्यपालन अभियंता सच्चिदानंद कांत और उप संभाग राजपुर के अनुविभागीय अधिकारी जानूराम सोनवानी से जवाब मांगा गया है. जनपद पंचायत राजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय दुबे और कार्यक्रम अधिकारी मानसाय सिदार से भी जवाब तलब किया गया है.
किसी भी शासकीय निर्माण कार्य में गुणवत्ता में कमी या अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन की प्राथमिकता केवल निर्माण पूरा कराना नहीं, बल्कि ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियां तैयार करना है जिनका लाभ ग्रामीणों को लंबे समय तक मिले.- चंदन त्रिपाठी, बलरामपुर कलेक्टर
निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी योजना या मद से होने वाले निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी होगी और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.