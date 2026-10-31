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गुणवत्ताहीन चेकडैम निर्माण पर बलरामपुर कलेक्टर का एक्शन, 9 लाख से ज्यादा वसूली के निर्देश, वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

गुणवत्ताहीन चेकडैम निर्माण पर बलरामपुर कलेक्टर का एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. चेकडैम निर्माण में अनियमितता सामने आने पर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है. इसमें एक तकनीकी सहायक की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है. इसके साथ ही 9.13 लाख रुपए की वसूली और संबंधित 17 कार्यों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए हैं.

शिकायत जांच प्रतिवेदन के आधार पर एक्शन दरअसल बलरामपुर जिले में चेकडैम निर्माण में गुणवत्ता हीन कार्य किए जाने को लेकर शिकायत मिली थी. इसके बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य कार्यालय के निर्देश पर मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) से 17 चेकडैम कार्यों की जांच कराई. जांच प्रतिवेदन के अनुसार कुछ कार्यों में कंक्रीट की गुणवत्ता और उप-संरचनाओं के निर्माण में तकनीकी कमियां मिलीं. प्रतिवेदन में कंक्रीट की सतह पर प्लास्टर किए जाने का भी जिक्र है.