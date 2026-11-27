सीएम योगी की हुंकार: सनातन सशक्त होगा तो भारत भी बनेगा समर्थ
बलरामपुर के तुलसीपुर पहुंचे सीएम, ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ को श्रद्धांजलि
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:29 PM IST
बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे. तुलसीपुर में आयोजित ब्रह्मलीन महेन्द्र दास जी की श्रद्धांजलि सभा में कहा कि परिणाम भाषणों या उपदेशों से नहीं, बल्कि पुरुषार्थ, परिश्रम और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन से आते हैं.
जब छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, शिक्षक बच्चों को पारंगत करेगा, किसान खेतों में परिश्रम करेगा, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करेगा, गृहस्थ बच्चों को संस्कारित करेगा, संत जनजागरण करेगा और गोपालक गोमाता की सेवा करेगा, तभी राष्ट्र सशक्त और समर्थ बनेगा.
भारत और सनातन हैं पूरक
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और सनातन धर्म को अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं. यदि भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा और सनातन धर्म सशक्त होगा तो भारत भी समर्थ बनेगा. इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) का मंत्र हर भारतीय का संकल्प बनना चाहिए.
शाहजहां-औरंगजेब का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म कृतज्ञता ज्ञापित करने की महान परंपरा का वाहक है. आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के पूरे 15 दिन हम अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध और तर्पण के लिए समर्पित करते हैं. उन्होंने शाहजहां- औरंगजेब के प्रसंग का जिक्र किया जब एक-एक बूंद को तरसते शाहजहां ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं, जो जीते-जी बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी वर्ष में एक बार श्राद्ध-तर्पण कर उनका स्मरण करते हैं.
सनातन का समझाया अर्थ
मुख्यमंत्री ने रामायण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि लंका प्रस्थान के समय मैनाक पर्वत द्वारा विश्राम का आग्रह करने पर हनुमान जी ने कहा था— 'राम काज कीन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम' और 'कृते च प्रतिकर्तव्यं एष धर्मः सनातनः', अर्थात उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही सनातन धर्म है. उन्होंने आगाह किया कि जब तक सनातन धर्मावलंबियों में कृतज्ञता का यह भाव बना रहेगा और हम जाति, क्षेत्र व भाषा भेद से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, तभी तक भारत सुरक्षित और अखंड बना रहेगा.
संत का कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक संत का कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं होता, वह समाज, देश और धर्म के लिए जीता है. महंत महेंद्र नाथ जी ने गोरखपुर में गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ महाराज के सान्निध्य में जो कुछ सीखा, उसे देवीपाटन में साकार किया. सीएम ने कहा कि किसी भी संत को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सनातन मूल्यों को जीवन में चरितार्थ करें.
श्रद्धांजलि सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर आरती तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती दद्दन मिश्रा, विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, विधायक पलटूराम, विधायक राम फेरन पांडेय और विधायक राम प्रताप वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
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