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सीएम योगी की हुंकार: सनातन सशक्त होगा तो भारत भी बनेगा समर्थ

बलरामपुर में बोले सीएम योगी- सनातन और भारत एक दूसरे के पूरक ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे. तुलसीपुर में आयोजित ब्रह्मलीन महेन्द्र दास जी की श्रद्धांजलि सभा में कहा कि परिणाम भाषणों या उपदेशों से नहीं, बल्कि पुरुषार्थ, परिश्रम और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन से आते हैं.

जब छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, शिक्षक बच्चों को पारंगत करेगा, किसान खेतों में परिश्रम करेगा, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करेगा, गृहस्थ बच्चों को संस्कारित करेगा, संत जनजागरण करेगा और गोपालक गोमाता की सेवा करेगा, तभी राष्ट्र सशक्त और समर्थ बनेगा.

ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि (Photo Credit; ETV Bharat) भारत और सनातन हैं पूरक मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और सनातन धर्म को अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं. यदि भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा और सनातन धर्म सशक्त होगा तो भारत भी समर्थ बनेगा. इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) का मंत्र हर भारतीय का संकल्प बनना चाहिए. शाहजहां-औरंगजेब का जिक्र मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म कृतज्ञता ज्ञापित करने की महान परंपरा का वाहक है. आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के पूरे 15 दिन हम अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध और तर्पण के लिए समर्पित करते हैं. उन्होंने शाहजहां- औरंगजेब के प्रसंग का जिक्र किया जब एक-एक बूंद को तरसते शाहजहां ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं, जो जीते-जी बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी वर्ष में एक बार श्राद्ध-तर्पण कर उनका स्मरण करते हैं.