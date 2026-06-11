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बलरामपुर में बीजेपी सभासद से मारपीट मामले में भड़के कार्यकर्ता, गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में किया हनुमान चालीसा पाठ

हाथों में धार्मिक पुस्तकें लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी: गुरुवार सुबह से ही नगर कोतवाली परिसर में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, युवा मोर्चा के सदस्य और कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए थे, जो अपने हाथों में धार्मिक पुस्तकें लिए हुए थे. कोतवाली के मुख्य चबूतरे पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और पुलिस प्रशासन की बुद्धि-शुद्धि के लिए भजन गाए. इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोटूक शब्दों में कहा कि जब तक इस कायराना हमले के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनका यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा. नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पुलिस प्रशासन के लचर रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मामले में शीघ्र सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई.

आक्रोशित बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध जताते हुए कोतवाली परिसर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ और भजन-कीर्तन करना शुरू कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही बरतने और आरोपियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है.

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष एवं नगर पालिका के नामित सभासद के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद एक नया मोड़ आ गया है. वारदात के कई दिन बीत जाने के बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नगर कोतवाली परिसर के भीतर ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया.

एक्टिवा स्कूटी रोककर सभासद से की गई थी मारपीट: दो दिन पूर्व नगर के व्यस्त आंबेडकर तिराहे पर भाजपा नगर उपाध्यक्ष एवं नामित सभासद जयंत सिंह धर्मू के साथ सरेराह मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया था. पीड़ित सभासद की ओर से पुलिस को दी गई लिखित तहरीर में बताया गया कि वह बीती नौ जून 2026 की रात करीब आठ बजे अपनी एक्टिवा स्कूटी से पानी की बोतलों की सप्लाई करने के लिए बाजार जा रहे थे. आरोप है कि जैसे ही वह आंबेडकर तिराहे के पास पहुंचे, तभी वहां पहले से खड़े एक युवक ने जबरन उनकी स्कूटी रोक ली और उनके साथ अभद्र व्यवहार व गाली-गलौज शुरू कर दी. जब जयंत सिंह ने इस बात का कड़ा विरोध किया, तो मुख्य आरोपी ने फोन करके अपने अन्य दबंग साथियों को भी तुरंत मौके पर बुला लिया.

शमशेर रजा और साहिल रिजवी समेत 6 पर मुकदमा दर्ज: मौके पर पहुंचे अन्य आधा दर्जन युवकों ने कानून हाथ में लेते हुए बीच सड़क पर भाजपा नेता के साथ लात-घूसों से जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. इस हाई-प्रोफाइल मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शमशेर रजा, मनी, राना और साहिल रिजवी समेत चार नामजद तथा दो अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस की ढीली कार्रवाई के चलते आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे भाजपाइयों का गुस्सा भड़क उठा. मामले की बढ़ती गंभीरता और कोतवाली में धरने की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) विशाल पाण्डेय तुरंत भारी पुलिस बल के साथ नगर कोतवाली पहुंचे.

ASP ने दिया जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन: एएसपी विशाल पाण्डेय ने कोतवाली परिसर में जमीन पर बैठे नाराज बीजेपी नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों से बेहद संवेदनशील माहौल में विस्तृत बातचीत की. उन्होंने प्रदर्शनकारी नेताओं को आश्वस्त किया कि पुलिस की कई टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच चल रही है, जिसके आधार पर जल्द ही सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पुलिस के इस पुख्ता और लिखित आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने फिलहाल अपना धरना स्थगित करने का निर्णय लिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि देरी होने पर दोबारा उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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