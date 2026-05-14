ETV Bharat / state

बलरामपुर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव

सादुल्लाहनगर में बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान तेज बहादुर यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने चार संदिग्ध हिरासत में लिये हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव उर्फ बब्बन यादव की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के सादुल्लाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसरामपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई. यहां चार पहिया सवार हमलावरों ने गांव में घुसकर पूर्व प्रधान और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव उर्फ बब्बन यादव (57) की हत्या कर दी. हमलावरों ने उन पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से तब तक प्रहार किया जब तक वह मरणासन्न नहीं हो गए. पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है.

विवाद सुलझाने गए थे पूर्व प्रधान: पुलिस के अनुसार परसरामपुर निवासी जयकरन के घर में लड़के की शादी का कार्यक्रम चल रहा था. बारात रवानगी के समय जयकरन के रिश्तेदारों और गांव के कुछ स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि, उस समय गांव के बड़े-बुजुर्गों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करा दिया था और दोनों पक्षों में आपसी सुलह हो गई थी. ग्रामीणों का आरोप है कि इसी रंजिश के कारण गुरुवार को स्कार्पियो सवार नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया.

स्कार्पियो सवार हमलावरों ने किया हमला: जब बदमाशों ने ग्रामीणों पर हमला किया तो शोर-शराबा सुनकर पूर्व प्रधान तेज बहादुर यादव मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन पर ही लोहे की रॉड और चेन से प्राणघातक हमला बोल दिया. बदमाश उन्हें लहुलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे. आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए गोंडा रेफर किया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा था.

बीजेपी नेता की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश: लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही तेज बहादुर यादव ने दम तोड़ दिया, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है.

यह भी पढ़ें- यूपी की हर पांचवीं महिला निवेशक; बचत करने वाली गृहणियां अब बनीं स्मार्ट इंवेस्टर, शेयर बाजार में बढ़ा दबदबा

TAGGED:

SADULLAH NAGAR UP CRIME
BJP LEADER KILLED BALRAMPUR
POLICE FORCE DEPLOYED
BALRAMPUR TEJ BAHADUR YADAV MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.