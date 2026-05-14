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बलरामपुर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के सादुल्लाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसरामपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई. यहां चार पहिया सवार हमलावरों ने गांव में घुसकर पूर्व प्रधान और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव उर्फ बब्बन यादव (57) की हत्या कर दी. हमलावरों ने उन पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से तब तक प्रहार किया जब तक वह मरणासन्न नहीं हो गए. पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है.

विवाद सुलझाने गए थे पूर्व प्रधान: पुलिस के अनुसार परसरामपुर निवासी जयकरन के घर में लड़के की शादी का कार्यक्रम चल रहा था. बारात रवानगी के समय जयकरन के रिश्तेदारों और गांव के कुछ स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि, उस समय गांव के बड़े-बुजुर्गों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करा दिया था और दोनों पक्षों में आपसी सुलह हो गई थी. ग्रामीणों का आरोप है कि इसी रंजिश के कारण गुरुवार को स्कार्पियो सवार नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया.

स्कार्पियो सवार हमलावरों ने किया हमला: जब बदमाशों ने ग्रामीणों पर हमला किया तो शोर-शराबा सुनकर पूर्व प्रधान तेज बहादुर यादव मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन पर ही लोहे की रॉड और चेन से प्राणघातक हमला बोल दिया. बदमाश उन्हें लहुलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे. आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए गोंडा रेफर किया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा था.