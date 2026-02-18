ईस्ट इंडिया पार्टी हो गई है भाजपा, देश का धन लूट कर भेजा जा रहा गुजरात : अलंकार अग्निहोत्री
यूजीसी कानून के विरोध में नौकरी से त्यागपत्र देकर चर्चा में आए पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने बलरामपुर में कही ऐसी बात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 10:03 AM IST
बलरामपुर : 'भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी है. केंद्र की बीजेपी सरकार ईस्ट इंडिया पार्टी बन गई है और देश को रंगा-बिल्ला चला रहे हैं. देश का सारा धन लूट कर गुजरात भेज रहे हैं'. यह बातें यूजीसी कानून के विरोध में नौकरी से त्यागपत्र देकर चर्चा में आए पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने मंगलवार को बलरामपुर में आयोजित सर्वण समाज की बैठक में कहीं. इस दौरान अपनी राजनीतिक पार्टी के गठन पर चर्चा भी की.
अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूरे देश को लूट कर सारा मॉल गुजरात पहुंचा रही है. देश को रंगा बिल्ला चला रहे हैं और देश के साथ छल कर रहे हैं. बीजेपी सवर्ण समाज को दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल कर रही है और दूध देना बंद करते ही बाहर कर देती है. सवर्ण समाज अब बीजेपी की इस चाल को समाज चुका है.
अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी कानून सवर्ण समाज के बच्चों के लिए काला कानून है. यदि इसे देश में लागू कर दिया गया तो सवर्ण समाज के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज को सिर्फ यूजीसी कानून ही नहीं, बल्कि देश से आरक्षण को खत्म करने के लिए आगे आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी. अग्निहोत्री ने प्रदेश के 75 जिलों में सनातन समाज के लिए रुकने के लिए होटल और बच्चों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल बनाने की बात कही है.
अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ नई पार्टी बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है. जल्द ही सारी औपचारिकताएं पूरी करके पार्टी की घोषणा की जाएगी. हमारा किसी से बैर नहीं है. यदि प्रदेश सरकार यह घोषणा कर दे कि पूरे प्रदेश में यूजीसी कानून के साथ SC-ST एक्ट कानून को खत्म करेगी और प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दें कि कोई भी SC-ST का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा. नई पार्टी बनाने की घोषणा वापस ले लूंगा. कोई नई पार्टी की जरूरत नहीं होगी. अलंकार अग्निहोत्री के बलरामपुर पहुंचने पर ब्राह्मण सभा के सौरभ त्रिपाठी, मृगेंद्र उपाध्यक्ष, राजेश्वर मिश्र, शशि भूषण शुक्ला, सेतु त्रिपाठी, ममता पांडेय सहित अनेक लोगों ने स्वागत किया.
