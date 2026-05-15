बलरामपुर में भारत गैस एजेंसी पर एक्शन, मृत उपभोक्ता के नाम पर सिलेंडर बेचने पर तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
बलरामपुर जिले में रसोई गैस वितरण में अनियमितता मिलने पर यादव भारत गैस एजेंसी के प्रोपराइटर, प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 9:44 PM IST
बलरामपुर: रसोई गैस की समस्या से जूझ रहे बलरामपुर जिले में जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है. एलपीजी वितरण में अनियमितता मिलने पर भारत गैस एजेंसी के प्रोपराइटर, प्रबंधक एवं एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. जिला प्रशासन ने कहा है कि रसोई गैस वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह दंडात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
मृत उपभोक्ता के नाम पर धोखाधड़ी: जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलन्द्र ने शुक्रवार को बताया कि जिले में गैस वितरण व्यवस्था में हरिहरगंज निवासी असद अली ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप था कि उनके दिवंगत पिता मो. जलील के नाम दर्ज घरेलू गैस कनेक्शन में अनधिकृत रूप से मोबाइल नंबर बदला गया है. इस फर्जीवाड़े के जरिए वास्तविक परिवार को छोड़ दूसरे अज्ञात व्यक्तियों को लगातार सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं. इस गंभीर शिकायत को लेकर पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने मामले की जांच की.
जांच में खुली फर्जीवाड़े की पोल: संयुक्त टीम की जांच में पाया गया कि गैस एजेंसी के प्रबंधक एवं संबंधित व्यक्तियों ने फर्जीवाड़ा करके वास्तविक उपभोक्ता के स्थान पर अनधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नंबर अंकित किया था. इसी फर्जी नंबर के आधार पर घरेलू गैस सिलेंडरों की डिलीवरी अवैध रूप से अन्य लोगों को दी गई. जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि मो. जलील की मृत्यु वर्ष 2023 में हो चुकी थी. इसके बावजूद संबंधित कनेक्शन पर लगातार गैस सिलेंडरों की उठान और डिलीवरी कागजों में दिखाई जाती रही.
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज: यह काम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उ.प्र. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश-2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद यादव भारत गैस ग्रामीण वितरक सेखुई कला के प्रोपराइटर दिनेश यादव, गैस एजेंसी के प्रबंधक आलोक यादव एवं हिमांशु कसौधन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया. इन तीनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.
तीन नोडल अधिकारी संभालेंगे कमान: प्रशासन ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए तीन जिला स्तरीय अधिकारियों को विशेष रूप से नोडल अधिकारी नामित किया है. इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य, जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार एवं सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग अभिषेक पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन तीनों अधिकारियों को जिले के विभिन्न विकासखंडों में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है. जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जनपद में LPG सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है. स्थिति पूरी तरह सामान्य है.
यह भी पढ़ें- बलरामपुर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव