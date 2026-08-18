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बलरामपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनोखा आदेश, बाहरी व्यक्तियों के स्कूल में प्रवेश पर रोक

बेसिक शिक्षा विभाग के इस आदेश का शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है.

बलरामपुर स्कूल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
बलरामपुर स्कूल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 8:58 PM IST

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बलरामपुर: काक्रोच जनता पार्टी द्वारा स्कूल सुधारों अभियान की घोषणा के बाद, राजस्थान सरकार की तरह बलरामपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी अनोखा आदेश जारी किया है. जिसमें बाहरी व्यक्तियों, यूट्यूबरों, पत्रकारों को स्कूल में प्रवेश तथा फोटो, विडियो सोशल मीडिया पर डालने पर रोक लगा दी है. इस आदेश का शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव द्वारा 17 अगस्त 2026 को जारी एक पत्र में कहा गया कि कुछ बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर अनाधिकृत रूप से बलरामपुर परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश करते हैं और विद्यालय एवं स्टाफ का फोटो एवं वीडियो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिससे विद्यालय में पठन-पाठन कार्य प्रभावित होता है.

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र
बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र (Photo credit: ETV Bharat)

पत्र में आगे कहा गया है कि शासन-प्रशासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पूर्व से ही अधिकारी नामित किए गए हैं, जिनके द्वारा समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है.

आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु समस्त अध्यापकों को आदेशित किया जाता है कि छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाई जाए.

मां पाटश्वरी विश्व विद्यालय के पूर्व डीन डॉ राजेश कुमार सिंह ने इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के आदेश को तानाशाही कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई बच्चों के स्कूल में नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है.

बच्चों को मिड डे मिल क्या मिल रहा है. उसकी गुणवक्ता कैसी है, उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को देखने की जिम्मेदारी समाज की है, अगर लोगों के स्कूल आने जाने पर रोक लगा दी जाएगी तो कमियों का पता कैसे चलेगा.

सिद्धार्थ विश्व विद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ अरविंद कुमार द्विवेदी ने बीएसए के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि ये आदेश सही नहीं है. क्योंकि जब लोगों के आने जाने पर रोक होगी तो, कैसे पता चलेगा कि स्कूल में टीचर आ रहे है या नहीं, स्कूल में बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बच्चों को मिल पा रहा है या नहीं, यह सब कैसे पता चलेगा.

ये भी पढ़ें: शाहजहांपुर में छात्राओं का टीचर पर गंभीर आरोप; बेसिक शिक्षा अधिकारी बोले- "जांच के लिये तीन सदस्यीय टीम गठित"

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