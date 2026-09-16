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बलरामपुर में गेहूं खरीद का एक और घोटाला; पीसीएफ केंद्रों से 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं गायब, मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश

बलरामपुर में गेहूं खरीद का एक और घोटाला. ( Photo Credit : ETV Bharat )