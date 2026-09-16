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बलरामपुर में गेहूं खरीद का एक और घोटाला; पीसीएफ केंद्रों से 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं गायब, मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश

क्रय केंद्र प्रभारी सहित दो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज. एक आरोपी को जेल भेजा गया है.

बलरामपुर में गेहूं खरीद का एक और घोटाला
बलरामपुर में गेहूं खरीद का एक और घोटाला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:09 AM IST

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बलरामपुर : सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों द्वारा घोटालों के केस में बलरामपुर का एक और मामला जुड़ गया है. यहां पीसीएफ गेहूं क्रय केंद्रों से 3 लाख 10 हजार 999 मीट्रिक टन गेहूं का हिसाब किताब है. जिसकी कीमत 81 लाख रुपये बताई जा रही है. पिछले तीन दिनों में तीन अलग अलग केंद्रों पर गबन का खुलासा होने पर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में पचपेड़वा थाने में क्रय केंद्र प्रभारी सहित दो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं प्रदेश के खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मामले की जांच एवं दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.



बताया जा रहा कि पीसीएफ, खाद्य एवं रसद विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भगवानपुर खादर कोवापुर, नचोरा सहित तीन गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया. रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2026-27 के सत्र में इन केंद्रों से कुल 1 लाख 29 हजार 450 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था. इसमें से 1 लाख 21 हजार 226 मीट्रिक टन गेहूं एफसीआई को भेजा गया था. इसके बाद 82,24 मीट्रिक टन गेहूं स्टॉक में होना चाहिए था जो नहीं मिला. गायब गेहूं की कीमत 21 लाख 42 हजार 352 रुपये है. इस मामले में केंद्र प्रभारी आदर्श सिंह और प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह के खिलाफ पचपेड़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

मीडिया को जानकारी देते सतीश चंद्र शर्मा , खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री. (Video Credit : ETV Bharat)

इसी तरह जिला संयुक्त टीम ने बी-पैक्स तुलसीपुर के नचौरा एवं कौवापुर गेहूं क्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया था. जांच के दौरान पाया गया कि नचौरा केंद्र पर वर्ष 2026-27 में कुल 420.87 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज थी. जिसमें से 353.759 मीट्रिक टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को भेजा गया था. रिकॉर्ड के अनुसार शेष 67.111 मीट्रिक टन गेहूं गोदाम में होना चाहिए था, लेकिन जांच टीम को गोदाम की चाभी उपलब्ध नहीं कराई गई. खिड़कियों से देखने पर गोदाम खाली मिला.


इसी तरह कौवापुर केंद्र के अभिलेखों में 322.600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज थी. जिसमें से केवल 160.947 मीट्रिक टन गेहूं एफसीआई को भेजा गया था. रिकॉर्ड के मुताबिक गोदाम में 161.653 मीट्रिक टन गेहूं होना चाहिए था, लेकिन मौके पर भंडार शून्य मिला. इस तरह पिछले तीन दिन में तीन गेहूं क्रय केंद्रों से अब तक कुल 3 लाख 10 हजार 999 मीट्रिक टन गेहूं गायब पाया गया है. जिसकी कुल कीमत लगभग 81 लाख रुपये है. तुलसीपुर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कर प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया है.

प्रदेश के खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने भी मामले की जांच करा कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे आपूर्ति मंत्री ने कहा कि किसानों को कल्याणकारी मूल्यों का लाभ मिले इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है. इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा रही है. एफआईआर दर्ज कराई गई है, एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है.

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