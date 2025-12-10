ETV Bharat / state

बलरामपुर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पर बवाल और पथराव

बलरामपुर एसडीएम ने कहा, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

BALRAMPUR ILLEGAL OCCUPATION
बलरामपुर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर: जिले के रामचंद्रपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण को खाली कराने के दौरान जमकर बवाल हुआ. मौके पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस अधिकारी कर्मचारी की मौजूदगी में अवैध कब्जे पर बुल्डोजर की कार्रवाई की गई. तभी अचानक कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे माहौल गर्म हो गया. इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी.

अवैध कब्जे पर कार्रवाई के दौरान बवाल और पथराव

रामचंद्रपुर में शासकीय स्कूल के नाम पर दर्ज जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया. सरकारी जमीन पर कब्जाकर अवैध तरीके से मकान निर्माण भी कर दिया गया. अवैध कब्जाधारियों को कई बार राजस्व विभाग ने जमीन खाली करने का नोटिस भेजा. लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर मंगलवार को तहसीलदार पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे थे, इसी दौरान लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया. जिसके बाद अफरातफरी का माहौल बन गया और फिर कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा.

BALRAMPUR ILLEGAL OCCUPATION
बलरामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में लोगों का सड़क जाम

बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने चक्काजाम भी कर दिया. जिससे कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित हुआ. कार्रवाई रोकने के बाद चक्काजाम भी खत्म हो गया.

इस संबंध में रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम ने कहा कि जिस स्थल पर निर्माण किया गया था, वह जमीन शासकीय स्कूल के नाम पर दर्ज है. प्रशासन ने कई बार नोटिस देकर कब्जाधारियों को अवैध निर्माण हटाने को कहा. मजबूरी में विभाग को सख्त कदम उठाने पड़े. एसडीएम ने चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अधिकारी ने बताया अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को हुई कार्रवाई में दो घरों पर बुल्डोजर कार्यवाही कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया. बाकि अन्य अवैध निर्माण पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

