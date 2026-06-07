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बलरामपुर में अवैध क्लिनिक सील, सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों पर भी जुर्माना

ग्रामीणों की सेहत के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकने के लिए टीम ने वाड्रफनगर में बिना किसी वैध अनुमति और कागजात के चल रहे एक अवैध क्लिनिक को सील कर दिया है. प्रशासन ने साफ किया है कि बिना डिग्री या अनुमति के डॉक्टरी गतिविधियां चलाने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बलरामपुर: जिले में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने वाड्रफनगर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए गए.

सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों पर भी जुर्माना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोटपा कानून के उल्लंघन पर 8 लोगों से जुर्माना

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू नियंत्रण कानून (COTPA) का उल्लंघन करने वाले 8 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई. टीम ने इन लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें तंबाकू और धूम्रपान से शरीर को होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में समझाया और जागरूक किया.

कार्रवाई में ये अधिकारी रहे मौजूद

यह पूरी कार्रवाई बलरामपुर की नई कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के दिशा-निर्देश पर की गई. मौके पर मुख्य रूप से विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) डॉ. हेमंत दीक्षित, नायब तहसीलदार निशांत सिंह और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे.

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन की चेतावनी, आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. हेमंत दीक्षित ने बताया कि ग्रामीणों तक सही और सुरक्षित इलाज पहुंचाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले तत्वों और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़, अनाधिकृत चिकित्सकीय गतिविधियां तथा कानून का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.