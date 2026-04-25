ETV Bharat / state

बलरामपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूल जा रही एक टीचर की मौत, एक और शिक्षिका गंभीर

बलरामपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )