बलरामपुर में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत; 5 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सभी युवक सवार थे. वह लोग उतरौला की तरफ जा रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 7:21 AM IST
बलरामपुर: जिले उतरौला बलरामपुर रोड पर बीती देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया. दो बाइकों आमने-सामने की भिड़ंत में 5 युवकों की मौत हो गई. हादसे में दो युवक गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है.
पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान कर ली गई है. मृतकों में मोहम्मद फारूक (18), सलीम (18), गुफरान (17), तौफीक (19) और फजल मोहम्मद (23) शामिल हैं. यह सभी छप्पर तलवा, गौरीवनडीह गांव के रहने वाले थे.
गंभीर रूप से घायल मुजम्मिल (22) और नाहिद रजा का इलाज कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि दो मोटरसाइकिल पर युवक सवार थे. वह लोग उतरौला की तरफ जा रहे थे.
घना कोहरा होने के कारण सड़क पर जा रहे किसी राहगीर को बचाने के प्रयास में दोनों मोटरसाइकिल की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसके कारण हादसा हुआ प्रतीत होता है.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल युवकों को उतरौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डाक्टरों ने पांच युवकों को मृत घोषित कर दिया. जबकि गम्भीर रूप से घायल दो युवकों का इलाज किया जा रहा है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह सहित पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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