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बलरामपुर में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत; 5 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर

बलरामपुर में दो बाइकों की आमन-सामने भिड़ंत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलरामपुर: जिले उतरौला बलरामपुर रोड पर बीती देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया. दो बाइकों आमने-सामने की भिड़ंत में 5 युवकों की मौत हो गई. हादसे में दो युवक गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है.

पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान कर ली गई है. मृतकों में मोहम्मद फारूक (18), सलीम (18), गुफरान (17), तौफीक (19) और फजल मोहम्मद (23) शामिल हैं. यह सभी छप्पर तलवा, गौरीवनडीह गांव के रहने वाले थे.