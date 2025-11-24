ETV Bharat / state

बलरामपुर के 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त; भारत-नेपाल सीमा पर घूमने आए 2 युवकों को धमका कर वसूले थे रुपये

जरवा कोतवाली में तैनात थे दोनों पुलिसकर्मी, पीड़ितों की शिकायत के बाद तत्कालीन एसपी ने दर्ज कराया था मुकदमा.

बलरामपुर के दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई.
बलरामपुर के दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 24, 2025 at 3:02 PM IST

बलरामपुर : जरवा कोतवाली में तैनात रहे 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है. दो युवकों ने दोनों पर जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. इसकी जांच कराई गई. भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर दोनों पर यह कार्रवाई की गई है.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरक्षी ध्रुव चंद्र एवं राजू यादव पूर्व में जरवा कोतवाली में तैनात थे. दो युवकों ने दोनों पर जबरन वसूली के आरोप लगाए थे. इस मामले में जरवा कोतवाली में साल 2023 में 4 सितंबर को दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

इसी मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम गोरखपुर की ओर से साल 2025 में 21 जनवरी को ध्रुव चंद्र और राजू यादव को सजा सुनाई गई थी. एसपी ने बताया कि इस मामले में शनिवार को दोनों पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करते हुए दोनों को बर्खास्त कर दिया गया.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी सरकारी सेवक विशेषकर पुलिस विभाग में कार्यरत व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना अत्यंत गंभीर अनियमितता है. यह पुलिस सेवा नियमों का घोर उल्लंघन है. इसे किसी भी दशा में बर्दास्त नहीं किया जाएगा. गलत गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि जिले के 2 युवक भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में घूमने गए थे. लौटते समय दोनों पुलिसकर्मियों (ध्रुव चंद्र एवं राजू यादव) ने रोककर उन्हें धमकाते हुए वसूली की थी. पीड़ितों ने इसकी शिकायत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केशव कुमार से की थी. एसपी ने इस मामल को गंभीरता से लिया था.

उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कराते हुए दोनों पुलिसकर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया था. मामला भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पहुंचा था. वहां से इसी साल दोनों पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई थी. इसके बाद दोनों आरोपियों पर अब विभागीय कार्रवाई भी की गई है.

